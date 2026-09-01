ছয় বছর ধরে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির হয়রানির শিকার অভিনেত্রী মান্দানা

ছয় বছর ধরে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁর পিছু নিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে পেশাগত ক্ষেত্র—সব জায়গায় সেই ব্যক্তির হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ অভিনেত্রী ও সাবেক ‘বিগ বস’ প্রতিযোগী মান্দানা করিমির। এমনকি ভারত ছেড়ে দুবাইয়ে যাওয়ার পরও সেই হয়রানি বন্ধ হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একাধিক ভিডিও ও স্ক্রিনশট প্রকাশ করে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান মান্দানা। তাঁর অভিযোগ, অজ্ঞাতনামা ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পরিচিতজন, প্রযোজক ও সহশিল্পীদের কাছে নানা ধরনের বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কিছু ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিদের কাছে অর্থও চাওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিনেত্রী।
বিচ্ছেদের পর থেকেই শুরু
মান্দানা করিমির ভাষ্য অনুযায়ী, ব্যবসায়ী গৌরব গুপ্তর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই এই হয়রানির শুরু। প্রায় ছয় বছর ধরে বিষয়টি চললেও এখনো তিনি জানতে পারেননি, এর পেছনে কে রয়েছেন।
ছুটিতে থাকার সময় আবারও এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়ে ভিডিওতে মান্দানা বলেন, তাঁর প্রযোজক ও সহশিল্পীদের কাছে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর সম্পর্কে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁদের তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অর্থও চাওয়া হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।
মান্দানার প্রশ্ন, তাঁকে এতটা ঘৃণা করে কে? কেন কেউ তাঁর কাজ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বন্ধুদের কাছ থেকেও তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়?
‘পেশাদার হ্যাকার’ নিয়োগের অভিযোগ
এই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা তিনি আগেও করেছেন বলে জানিয়েছেন মান্দানা। তাঁর দাবি, প্রায় চার বছর আগে তিনি একজন তদন্তকারী নিয়োগ করেছিলেন, যাতে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়।
তদন্তের সময় তাঁকে জানানো হয়েছিল, তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য কেউ নাকি একজন পেশাদার হ্যাকার নিয়োগ করেছে।
মান্দানার অভিযোগ, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন বা যাঁদের নিয়ে পোস্ট করেন, তাঁদের কাছেও ভুয়া পরিচয়ে ই-মেইল পাঠানো হয়।
তবে এই অভিযোগগুলোর স্বাধীন কোনো প্রমাণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।
দুবাইয়ে গিয়েও বন্ধ হয়নি
ভারত ছেড়ে বর্তমানে দুবাইয়ে থাকলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি করেছেন মান্দানা করিমি। তাঁর ভাষ্য, এখনো তাঁর বন্ধু ও পরিচিতজনেরা এমন ই-মেইল পাচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ সেই বার্তার স্ক্রিনশট তাঁকে পাঠিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, এগুলো ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো হয়েছে।
মান্দানার দাবি, ভারতে থাকার সময় তিনি পুলিশের কাছেও বিষয়টি নিয়ে গিয়েছিলেন। একাধিকবার সাইবার অপরাধের অভিযোগও করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও হয়রানি বন্ধ হয়নি।
তাঁর অভিযোগ, কেউ যেন পরিকল্পিতভাবে তাঁর নাম ও সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছে।
‘যথেষ্ট হয়েছে’এবার আর চুপ করে থাকতে চান না মান্দানা করিমি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, বছরের পর বছর ধরে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে সাইবার বুলিং, হয়রানি ও স্টকিংয়ের শিকার হচ্ছেন তিনি। ওই ব্যক্তি তাঁর জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেন বা যাঁদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন, তাঁদের কাছে বিদ্বেষপূর্ণ ই-মেইল পাঠায় বলে তাঁর অভিযোগ।
ভারত থেকে দুবাইয়ে চলে যাওয়ার পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
‘এনাফ ইজ এনাফ’ লিখে নিজের পোস্টে তিনি জানান, আগে একাধিকবার সাইবার অপরাধের অভিযোগ করলেও এবার তিনি প্রকাশ্যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে নিজের দাবির পক্ষে বিভিন্ন ই-মেইল ও বার্তার স্ক্রিনশটও প্রকাশ করেছেন।
যাঁরা এমন ই-মেইল পাবেন, তাঁদেরও সতর্ক করেছেন মান্দানা। কোনো বার্তার জবাব না দিতে এবং কাউকে অর্থ না পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বরং ই-মেইলের স্ক্রিনশট তুলে তাঁকে পাঠাতে বলেছেন অভিনেত্রী।
ইরান থেকে বলিউডে
ইরানি অভিনেত্রী ও মডেল মান্দানা করিমির জন্ম ১৯ মে ১৯৮৮ সালে তেহরানে। অভিনয়ে আসার আগে তিনি ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। পরে মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করে ভারতীয় বিজ্ঞাপনে কাজের সুযোগ পান।
২০১৫ সালে ‘রয়’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। এরপর ‘ম্যায় অর চার্লসসহ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেন। তবে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান একই বছর ভারতের রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস ৯’-এ অংশ নিয়ে। সেখানে তাঁর সরব ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্ব দর্শকদের নজর কাড়ে; শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় রানারআপ হন।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে