সুপারহিরো চরিত্রে সালমান! নতুন ছবি নিয়ে জল্পনা

বলিউড তারকা সালমান খানকে শিগগিরই এক নতুন সুপারহিরো চরিত্রে দেখা যেতে পারে। নির্মাতা জুটি রাজ ও ডিকের আগামী প্রকল্পে সালমানের অভিনয়ের সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, অ্যাকশনের পাশাপাশি কমেডির ছোঁয়াও থাকবে এই ছবিতে। আর সালমান একদম নতুন অবতারে আসছেন বলে জোর চর্চা। এদিকে বাবার অসুস্থতার মধ্যে কাজে ফিরেছেন তিনি।
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’, ‘ফরজি’ ও ‘গানস অ্যান্ড গুলাবস’-এর মতো ওয়েব সিরিজ নির্মাণের জন্য পরিচিত রাজ-ডিকে। এবার একটি সুপারহিরো ঘরানার ছবি পরিচালনার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা। রাজ-ডিকের সুপারহিরো ছবির প্রধান ভূমিকায় থাকতে পারেন সালমান খান। জানা গেছে, এটি একটি সুপারহিরো কমেডি ছবি হতে পারে।
হলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘হ্যানকক’ থেকে রাজ-ডিকের ছবির গল্প আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত। এই হলিউড ছবির প্রধান ভূমিকায় ছিলেন উইল স্মিথ। সালমানকে এমন এক সুপারহিরোর ভূমিকায় দেখা যাবে, যিনি পৃথিবীকে বারবার বাঁচাতে বাঁচাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি অবসর নিতে চান এবং সুপারহিরোর পোশাক খুলে সাধারণ জীবন যাপন করতে চান। কিন্তু নানা সংকট তাঁকে বারবার আবার অ্যাকশনে ফিরতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত তিনি জড়িয়ে পড়েন এক বড় সংঘর্ষে। রাজ-ডিকে জুটির ছবিতে থাকবে সুপারহিরোর মজাদার উপস্থাপনা, কমেডি ও অ্যাকশনের মিশেল।
খবর অনুযায়ী, সালমান কয়েক মাস ধরে রাজ-ডিকের সঙ্গে এই ছবিকে ঘিরে আলাপ–আলোচনা করছেন। আর ভাইজানের এই ছবির ধারণা পছন্দ হয়েছে। বর্তমানে তিনি পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে সালমান নির্মাতাদের একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ছবিটির বাজেট যেন অতি বেশি না হয়, আর অযথা বড়সড় ভিএফএক্সের ওপর নির্ভর না করা হয়।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সালমানকে ছবির সম্পূর্ণ কাহিনি শোনানো হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের নভেম্বর থেকে এই সুপারহিরো ছবির শুটিং শুরু হতে পারে।
ছবিটি প্রযোজনা করার কথা মৈত্রী মুভি মেকার্স ও রিল লাইফ এন্টারটেইনমেন্টের। রাজ ও ডিকের সঙ্গে সালমান এই প্রথম কাজ করবেন। এর আগে ভাইজানকে দেখা যাবে তাঁর আসন্ন ছবি ‘ব্যাটেল অব গেলওয়ান’-এ।
এদিকে ‘ব্যাটেল অব গেলওয়ান’-এর সেট থেকেও সম্প্রতি কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অনেক দিন পর হাসিমুখে দেখা গেছে সালমানকে। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে চলেছে।
সালমানের বাবা লেখক এবং চিত্রনাট্যকার সেলিম খান কয়েক দিন আগে অসুস্থ হয়ে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন আগের তুলনায় কিছুটা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়ে শুটিং সেটে হাজির হয়েছেন সালমান।
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন ভক্ত ও ইউনিট সদস্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন এই বিটাউন তারকা। অনেক দিন পর তাঁর মুখে হাসি দেখা গেছে বলে মন্তব্য করছেন অনুরাগীরা। ভাইরাল হওয়া ছবিগুলোতে সালমানকে ‘ক্লিন শেভ’ লুকে দেখা যায়। একটি ছবিতে তাঁর আশপাশে থাকা কয়েকজনকে হোলির রঙে রাঙানো অবস্থায়ও দেখা গেছে। সেই মুহূর্তে হাসিমুখেই ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন অভিনেতা।
জানা গেছে, ‘ব্যাটেল অব গেলওয়ান’ ছবির গল্প ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে গেলওয়ান উপত্যকায় সংঘটিত সংঘর্ষের পটভূমিতে তৈরি। ছবিতে সালমানের বিপরীতে অভিনয় করছেন বলিউড অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং। ছবিটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া। সবকিছু ঠিক থাকলে ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।