অক্ষয় বনাম আরশাদ, সাড়া নেই বুকিংয়ে

বিনোদন ডেস্ক

১৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সুভাষ কাপুর পরিচালিত বলিউড কোর্টরুম ড্রামা ‘জলি এলএলবি ৩’। জনপ্রিয় এ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথমটিতে অক্ষয় কুমার ও দ্বিতীয়টিতে অভিনয় করেন আরশাদ ওয়ার্সি। তবে এবার একসঙ্গে অভিনয় করছেন এ দুজন। দুই নায়কের যুগলবন্দী ভালো ফল করবে বলে আশা করা হলেও বক্স অফিস বলছে অন্য কথা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অগ্রিম বুকিংয়ে সাড়া ফেলতে পারছে না ছবিটি।

মুক্তির চার দিন আগে, ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয় ছবিটির অগ্রিম বুকিং। কিন্তু দুই দিনে বিক্রি হয় মাত্র ৩২ হাজার টিকিট। এখন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী উদ্বোধনী দিনের জন্য অগ্রিম-বিক্রয় থেকে মাত্র ৯৯ লাখ রুপি আয় করেছে ছবিটি। জনপ্রিয় কোনো ছবির সিকুয়েলের জন্য এই সংখ্যা বেশ কম। মুক্তির দুই দিনের কম সময় বাকি, কিন্তু অগ্রিম বুকিং এখনো এক কোটি রুপি ছাড়াতে পারেনি।

যদিও এ ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাস বলছে ভিন্ন কথা। অগ্রিম বুকিংয়ে হোঁচট খেলেও প্রথম দিনে ঘুরে দাঁড়াবার রেকর্ড আছে তাদের। ‘জলি এলএলবি ২’ মুক্তির সময়েও অগ্রিম বুকিংয়ে কোটি রুপি ছুঁতে পারেনি। তবুও ছবিটি উদ্বোধনী দিনে ১৩ কোটি রুপি সংগ্রহ করতে পেরেছিল। হল ফেরত দর্শকের ইতিবাচক প্রচারে, ছবিটি ভারতে ১১৭ কোটি রুপি এবং বিশ্বব্যাপী ১৯৮ কোটি রুপি আয় করেছিল।

ছবিতে জগদীশ্বর ‘জলি’ চরিত্রে অক্ষয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশ ‘জলি’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ার্সি। অক্ষয়-আরশাদ ছাড়াও ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সৌরভ শুক্লা, হুমা কুরেশি ও অমৃতা রাও। পাশাপাশি গজরাজ রাও ও সীমা বিশ্বাসও অভিনয় করেছেন।

