প্রায়ই ভাইরাল হয় তাঁর নাচের ভিডিও...

অভিষেক ছবি ‘দঙ্গল’-এর মাধ্যমে প্রথম দর্শকের নজরে আসেন অভিনেত্রী সানিয়া মালহোত্রা। এরপর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের পরিশ্রম ও প্রতিভায় বলিউডে তৈরি করে নিয়েছেন আলাদা অবস্থান। একের পর এক ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ছবি ‘সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী’। ছবির প্রচারণার ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে নিজের ফিল্মি যাত্রা নিয়ে কথা বলেছেন সানিয়া।
চরিত্রেই সাফল্যের স্বাদ
সানিয়ার অভিনয়জীবন নানা রঙে ভরপুর। ‘পটাকা’, ‘বাধাই হো’, ‘পাগলেট’, ‘মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর’, ‘শ্যাম বাহাদুর’, ‘কাঠাল’—প্রতিটি ছবিতেই উপহার দিয়েছেন নতুন একেকটা চরিত্র। ভিডিও সাক্ষাৎকারে সানিয়া বলেন, ‘আমার অভিনীত প্রতিটি প্রকল্প আমাকে গড়েছে, সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি চরিত্র আমাকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে নতুন করে চিনিয়েছে। আমার আজকের অবস্থানের পেছনে এই সব চরিত্রের বড় ভূমিকা আছে।’
নিজের অভিনয়জীবনকে ‘স্রষ্টাপ্রদত্ত’ বলে মনে করেন সানিয়া। তাঁর ভাষায়, ‘আমার যাত্রা খুবই সুন্দর। এই পথচলায় আমি অসাধারণ সব মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিটি চরিত্র আমাকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। আজ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও গর্বিত।’
আনন্দে ভরা পরিবেশ
‘সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী’ ছবির শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাও তাঁর কাছে ভোলার নয়। সানিয়া বলেন, ‘সেটের পরিবেশ ছিল দুর্দান্ত। কাজের ফাঁকে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করতাম, ফিটনেস সেশন ও নাচের ক্লাস করতাম। শটের মাঝখানে কখনো পার্টি, কখনো গেম খেলা—সব মিলিয়ে সেটে ছিল এক উচ্ছ্বসিত আবহ। এই ছবির পুরো যাত্রাই আমার জন্য ছিল উপভোগ্য ও আনন্দময়।’
অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও পারদর্শী সানিয়া। তিনি ব্যালে ও সমকালীন নাচে প্রশিক্ষিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হয় তাঁর নাচের ভিডিও। তবে এখন পর্যন্ত নাচকেন্দ্রিক কোনো ছবির প্রস্তাব পাননি বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি। ‘আমি এমন এক ছবির অপেক্ষায় আছি, যেখানে আমার নাচের দক্ষতাকে বড় পর্দায় তুলে ধরতে পারব,’ বলেন অভিনেত্রী।
খুব শিগগির তাঁকে দেখা যাবে নেটফ্লিক্সের নতুন ছবি ‘টোস্টার’-এ, যেখানে তাঁর সহশিল্পী রাজকুমার রাও।