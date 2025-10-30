সালমান খানকে নিয়ে বিগ বসে একাধিক অভিযোগ

ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো বিগ বস নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। প্রতি সিজন শেষেই কোনো না কোনো অভিযোগ সামনে আসে। তবে চলতি সিজনে বেশ কিছু বিতর্ক আলোচনার কেন্দ্রতে। অভিযোগগুলো স্বয়ং অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক সালমান খানকে নিয়ে। অভিনেতার বিরুদ্ধে উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। সঙ্গে এ–ও বলা হচ্ছে, বিগ বসে কী হচ্ছে, এর খবর রাখেন না সালমান, উপস্থাপনা করেন চিত্রনাট্য মুখস্থ করে। তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অনুষ্ঠানটির প্রযোজক ঋষি নেগি। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিগ বসের বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।
নির্দিষ্ট প্রতিযোগীদের প্রতি সালমানের খানের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের বিষয়ে ঋষি নেগি জানান, বিগ বস হাউসের মধ্যে কী ঘটছে, তা পর্যালোচনা করে সব সিদ্ধান্ত নেন সালমান। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং হাইলাইটগুলো দেখে তার ভিত্তিতে নিজের মতামত তৈরি করেন বলিউড ভাইজান।
নেগি বলেন, ‘হাউসের ভেতরে কী ঘটছে, প্রতিযোগী নিয়ে কী হচ্ছে—সব বিষয়ে তাঁর (সালমান খান) গভীর মনোযোগ থাকে। আর এখানে আমাদের, অর্থাৎ নির্মাতাদেরও একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে, সপ্তাহান্তের পর্বগুলো ডিজাইনের সময় দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরা সবকিছুকে একত্র করি।’
ইয়ারপিসের মাধ্যমে সালমানকে সংলাপ বলে দেওয়ার গুজব নিয়েও এদিন কথা বলেন ঋষি নেগি। গুজব নিয়েও বলেন, ‘সালমানকে (খান) দিয়ে এসব বলানো অসম্ভব। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তিনি হৃদয় থেকে কথা বলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো স্ক্রিপ্টিং নেই।’
বিগ বসে সালমান খানের ভবিষ্যৎ নিয়েও এদিন কথা বলেন ঋষি নেগি। কারণ, প্রতিবছরই খবর হয় যে সালমান খান বিগ বস ছেড়ে দিতে পারেন। এ বিষয়ে এই প্রযোজক বলেন, ‘কিছু সিজনের পর এমন কথা হয়েছিল যে তিনি আর এটা করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয়, এই শোর সঙ্গে তাঁর বিশাল মানসিক সংযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি যখন মঞ্চে থাকেন, তখন আপনি দেখতে পান, তিনি যেভাবে আলোচনা এবং বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়েন, তা তাঁর ভেতর থেকেই আসে।’
নেগি আরও জানান, প্রতিটি সিজন শুরু হওয়ার আগে পুরো টিম সালমান খানের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাতের মাধ্যমে শোর সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে।