রণবীর সিং না রণবীর কাপুর, পড়াশোনায় কে এগিয়ে

বলিউডে রণবীর সিং আর রণবীর কাপুরকে নিয়ে তুলনা নতুন কিছু নয়। অভিনয় থেকে বক্স অফিস—সব জায়গাতেই দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। তবে এবার আলোচনার বিষয়টা একটু আলাদা। কোন রণবীর পড়াশোনায় বেশি এগিয়ে—সিং নাকি কাপুর? চলুন, সেটাই জেনে নেওয়া যাক।
মুম্বাইয়ের বম্বে স্কটিশ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন রণবীর কাপুর। কপিল শর্মার শোতে এ অভিনেতা বলেছিলেন, তিনি তাঁর পরিবারের প্রথম ছেলে, যিনি ১০ম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁর ঠাকুমা সবার জন্য একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। এরপর রণবীর এইচআর কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিকস থেকে প্রি–ইউনিভার্সিটি টেস্ট দেন এবং পরে নিউইয়র্কে চলে যান। তিনি নিউইয়র্কের স্কুল অব ভিজ্যুয়াল আর্টসে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি কোর্স করেছিলেন। এরপর লি স্ট্রাসবুর্গ থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম ইনস্টিটিউটে মেথড অ্যাক্টিং শিখেছিলেন। যেখানের ছাত্র ছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা রবার্ট ডি নিরো ও আল পাচিনো।
১০ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১৯৯৯ সালে রণবীর তাঁর বাবা প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুর পরিচালিত ‘আ আব লাউট চলে’ ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ২০০৫ সালে, তিনি সঞ্জয় লীলা বানসালির সিনেমা ‘ব্ল্যাক’-এ সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন এবং ২০০৭ সালে তিনি সোনম কাপুরের সঙ্গে বলিউড সিনেমা ‘সাওয়ারিয়া’ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।
অন্যদিকে একাধিক সাক্ষাৎকারে রণবীর সিং জানিয়েছেন, সব সময় তিনি অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন, তাই স্কুলে নাটকে অংশ নিতেন। এরপর এইচ আর কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিকসে ভর্তি হন উচ্চশিক্ষার জন্য। সেই সময় রণবীরের মনে হয়েছিল, চলচ্চিত্র জগতে কাজের সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য বেশ কঠিন। এ অবস্থায় তিনি সৃজনশীল লেখার দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ব্লুমিংটন থেকে টেলিকমিউনিকেশনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি কয়েক বছর বিজ্ঞাপনে কপিরাইটার ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।
এর কিছুদিন পর তিনি নিজের পোর্টফোলিও পরিচালকদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সব ধরনের অডিশনে যেতেন, কিন্তু তিনি কোনো ভালো সুযোগ পাচ্ছিলেন না। শুধু ছোট চরিত্রের জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছিল। তারপর ২০১০ সালে তিনি মনীশ শর্মার ছবি ‘ব্যান্ড বাজা বারাত’-এ প্রধান চরিত্রের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন। প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার খুব পছন্দ হয় রণবীর সিংকে, তাঁকে কাস্ট করা হয়।
‘ধুরন্ধর’ ছবির জন্য বর্তমানে আলোচনায় আছেন রণবীর সিং। ছবিটি বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। এদিকে রণবীর কাপুরের ভক্তরা তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ পার্ট ১’ এবং ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস