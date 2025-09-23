আরিয়ানের সিরিজে অভিনয় করে বিতর্কে রণবীর, নেপথ্যে কী

আরিয়ান খানের বহুল আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’ মুক্তি পেয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রথম পরিচালনায়ই হইচই ফেলে দিলেছেন আরিয়ান। ২১ জন তারকার উপস্থিতিতে ভরা এই সিরিজে একের পর এক চমক অপেক্ষা করছে দর্শকের জন্য। তবে এখন সবচেয়ে আলোচনায় আছে রণবীর কাপুরের অতিথি চরিত্র, যা আনন্দের চেয়ে বরং বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
রণবীরের সংক্ষিপ্ত দৃশ্য
সিরিজের সপ্তম পর্বে নিজের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন রণবীর। সেখানে করণ জোহরের সঙ্গে তাঁর হাস্যরসাত্মক কথোপকথন দর্শকের মনোযোগ কাড়ে। অনায়াস ভঙ্গিতে এসে করণ জোহরের সঙ্গে মজা করেন। ঠিক এরপরই অন্যা সিং অভিনীত চরিত্রের কাছে তিনি ভেপ চান। আর এই ভেপ নেওয়ার মুহূর্তই এখন আইনি জটিলতায় জড়িয়ে ফেলেছে পুরো সিরিজটিকে।
অভিযোগ কী?
ভারতের মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) ইতিমধ্যেই মুম্বাই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে রণবীর কাপুর, প্রযোজনা সংস্থা ও নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করতে। অভিযোগ উঠেছে, ২০১৯ সালের আইন লঙ্ঘন করে সিরিজটিতে ই-সিগারেটকে প্রচার করা হয়েছে। সমাজকর্মী বিনয় জোশি দাখিল করা অভিযোগে বলা হয়, রণবীরকে ই-সিগারেট টানতে দেখানো হয়েছে কোনো স্বাস্থ্যসতর্কতা ছাড়া, যা তরুণ প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারে।
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, সিরিজটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কনটেন্ট ছড়িয়ে জনস্বাস্থ্য ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবস্থানকে খাটো করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনএইচআরসি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে মুম্বাই পুলিশ কমিশনারকেও ই-সিগারেটের সরবরাহ চক্র খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
সিরিজের কাহিনি ও তারকার মেলা
রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত এই সিরিজে মূল চরিত্র আসমান সিং—যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লক্ষ্য লালওয়ানি। বলিউডে নিজের জায়গা করে নেওয়ার সংগ্রাম, গ্ল্যামার ও প্রতিযোগিতার নির্মম বাস্তবতা—সবই ধরা পড়েছে তাঁর চোখ দিয়ে।
এ ছাড়া অভিনয় করেছেন ববি দেওল, সাহের বাম্বা, মোনা সিং, মনীশ চৌধুরী, রাঘব জুয়াল, অন্যা সিং, মনোজ পাহওয়া ও বিজয়ন্ত কোহলি। করণ জোহর, রণবীর সিং, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, দিশা পাটানি, ওরি, শানায়া কাপুর, ইব্রাহিম আলী খান, রাজকুমার রাও, সারা আলী খানসহ অনেকেই ছিলেন অতিথি চরিত্রে।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস