রণবীর-আলিয়ার নতুন বাড়িতে প্রবেশ, রইল ছবি

বান্দ্রা পশ্চিমের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর। শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে গৃহপ্রবেশ পূজার ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী, যেখানে তাঁদের নতুন বাড়ির কিছু সুন্দর মুহূর্ত দেখা গেছে।
বিনোদন ডেস্ক
সবাইকে মুগ্ধ করেছে আলিয়া ও শাশুড়ি নীতু কাপুরের আলিঙ্গনের ছবিটি। তাঁদের ঠিক পেছনেই ঋষি কাপুরের ছবি রাখা ছিল
বিজ্ঞাপন
শেয়ার করা ছবিগুলোতে আলিয়া একটি হালকা গোলাপি শাড়ি ও সোনালি পাড় এবং রণবীর সাদা কুর্তা পায়জামা পরেছিলেন। নীতু কাপুরও প্রায় একই ধরনের পোশাকে তাঁদের সঙ্গে প্রবেশ করেন
বিজ্ঞাপন
ছবিতে পূজা থেকে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের মুহূর্তও ছিল। একটি ছবিতে বাবার ছবির সামনে আশীর্বাদ নিচ্ছিলেন রণবীর কাপুরআলিয়াকেও প্রার্থনা করতে দেখা যায়এ ছাড়া এই পোস্টে নভেম্বর মাসের কিছু পারিবারিক উদ্যাপনের ছবি ছিল। এর মধ্যে ৬ নভেম্বর মেয়ে রাহার তৃতীয় জন্মদিনের ছবিও ছিল। যেখানে আলিয়ার মা সোনি রাজদান এবং বাবা মহেশ ভাটসহ সবাই উপস্থিত ছিলেন, মহেশ ভাট তাঁদের ছবি তুলে দিচ্ছিলেনআলিয়ার বোন শাহীন ভাটের জন্মদিনও একটি নৈশভোজের মাধ্যমে উদ্যাপন কর হয়