ভাইরাল হওয়ার পর আপত্তিকর বার্তা পাচ্ছি...

পরনে নীল শাড়ি, হাতাকাটা ব্লাউজ, কপালে ছোট্ট টিপ—সপ্তাহ তিনেক ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মারাঠি ও হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী গিরিজা ওকের ছবিটি ছড়িয়ে পড়েছে।
ছবিটি ‘ভাইরাল’ হওয়ার সুবাদে রাতারাতি তারকাখ্যাতি পেয়েছেন তিনি, তাঁকে নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। বলা হচ্ছে, তিনি ভারতের ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’; সিডনি সুইনি কিংবা মনিকা বেলুচ্চির সঙ্গেও তাঁর তুলনা টানছেন কেউ কেউ।
ভাইরাল হওয়ার পর জীবনে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা নিয়ে কথা বলেছেন গিরিজা ওক। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য লালানটপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিষয়টি (ভাইরাল) কাজের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি।
গিরিজা আরও বলেন, ‘কেউ জিজ্ঞেস করেছিল কিছু বদলেছে কি না। আমি বলেছি না, আমি অতিরিক্ত কাজের প্রস্তাব পাচ্ছি না।’
তবে ভাইরাল হওয়ার পর গিরিজার পরিচিতি বেড়েছে, অনেকের প্রশংসাও পাচ্ছেন। পাশাপাশি ভাইরালের অন্ধকার অধ্যায়ের সঙ্গেও পরিচিতি ঘটেছে তাঁর। গিরিজা জানান, ভাইরাল হওয়ার পর প্রশংসা পাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক আপত্তিকর বার্তা পাচ্ছেন তিনি।
৩৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী বলেন, ‘কেউ বলেছে, ‘আমি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারি, আমাকে একটা সুযোগ দাও।’ কেউ তো এমনকি আমার রেটও জিজ্ঞেস করেছে—‘এক ঘণ্টা তোমার সঙ্গে কাটানোর রেট কত?’ এমন অনেক বার্তা আছে।’
তবে সরাসরি এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি বলে জানান গিরিজা। উল্টা সরাসরি সাক্ষাতে বেশির ভাগ মানুষই তাঁর প্রশংসা করেছেন।
গিরিজা বলেন, ‘এই একই মানুষগুলো যদি আমাকে সামনাসামনি দেখত, চোখ তুলে তাকাতও না। পর্দার আড়ালে মানুষ যেকোনো কথা বলে ফেলে। সামনে এসে তারা ভালোবাসা ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলে।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে, তেমনি অবাঞ্ছিত বার্তারও মুখোমুখি হতে হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে গিরিজা ওক বলেন, ‘এটা এক অদ্ভুত জায়গা। এই ভার্চ্যুয়াল জায়গাটাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা নিয়ে বড় ধরনের বিতর্ক হতে পারে।’
কীভাবে ভাইরাল
সপ্তাহ তিনেক আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য লালানটপকে একটি সাক্ষাৎকার দেন গিরিজা ওক। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের পরপরই তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়।
সাক্ষাৎকারে একের পর এক প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। পাশাপাশি কথা বলার ধরন, হাসি, চাহনি মুগ্ধ করেছে তরুণদের। সঙ্গে গিরিজার সাজপোশাকও (নীল শাড়ি, কপালে টিপ) আলাদাভাবে নজর কেড়েছে। সাক্ষাৎকার দেওয়ার ছবিটিই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
তখন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা একটা ট্রেন্ড; আসবে আর চলে যাবে। কিন্তু আমার কাজ থেকে যাবে। এখন যদি মানুষ আমার কাজ আবিষ্কার করে, সেটা আমার জন্য খুশির।’
কে এই গিরিজা
দুই দশকের ক্যারিয়ারে ‘তারে জমিন পার’, ‘কালা’, ‘জওয়ান’, ‘ইন্সপেক্টর জেনডে’-এর মতো আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিরিজ ‘পারফেক্ট ফ্যামিলি’-তে অভিনয় করেছেন গিরিজা, এতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন গুলশান দেবাইয়া।
মাত্র ১৫ বছর বয়সে মারাঠি সিনেমায় অভিষেক ঘটে গিরিজার। সিনেমার বাইরে মারাঠি টিভি সিরিয়ালেও দেখা গেছে তাঁকে।
মুম্বাইয়ের ঠাকুর কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স থেকে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। ৩৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী বিবাহিত, তাঁর একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়া টুডে, দ্য লালানটপ