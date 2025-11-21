আলোচিত ইনফ্লুয়েন্সার শফিক এসকে
আলোচিত ইনফ্লুয়েন্সার শফিক এসকে
বলিউড

প্রেমিকার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভিডিও ভাইরাল, মুখ খুললেন শফিক

বিনোদন ডেস্ক

ভারতের বাঙালি ইনফ্লুয়েন্সার শফিক এসকের একটি ভিডিও নিয়ে আলোচনা চলছে অন্তর্জালে। প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর তুমুল তর্কবিতর্কের পর মুখ খুললেন এই ইনফ্লুয়েন্সার। বললেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু নিজেই ভিডিওটি ছড়িয়েছেন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, শফিক তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছেন। ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। শফিক ভারতীয় গণমাধ্যম নিউজ ৩৬৫–কে বলেন, ‘আমাদের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ভিডিওটি চুরি করে ভাইরাল করেছে। এখন আমাদের চারপাশের মানুষ খুব বাজে কথা বলছে। এর পর থেকেই মনে নানা নেতিবাচক চিন্তা আসছে, যদি কিছু ঘটে। এসবের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী রুবাল। আগে সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করছিল। আমরা যখন অন্য জায়গায় কাজ শুরু করি, তখন সে ভিডিওটি ভাইরাল করেছে। ভিডিওটি বছর দেড়েক পুরোনো।’ সাক্ষাৎকারে শফিক তাঁদের ব্যক্তিগত ভিডিওটি আর না ছড়ানোরও অনুরোধ করেন।

কে এই শফিক এসকে
শফিক এসকে একজন জনপ্রিয় বাংলা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তাঁর ইনস্টাগ্রামে কমেডি ভিডিও ও বাংলা নাটক–সম্পর্কিত ভিডিও নিয়মিত আপলোড করেন। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারী সংখ্যা ৩ লাখ ১৯ হাজারের বেশি।

ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে

