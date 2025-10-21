‘হৃদয়ের কথা শোনো’

অ্যাকশন, কমেডি, থ্রিলার কিংবা পিরিয়ড—যে ঘরানার ছবিই হোক না কেন, সবখানেই সমান দক্ষ অজয় দেবগন। এবার একটি কমেডি ড্রামা নিয়ে ফিরছেন তিনি। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ছবি ‘দে দে প্যায়ার দে ২’-এর ট্রেলার।
১৪ অক্টোবর মুম্বাইয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠানে নবীন প্রজন্মের উদ্দেশে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন অজয়। শান্ত স্বভাবের এই অভিনেতা বলেন, ‘নিজেকে বিশ্বাস করা সবচেয়ে জরুরি। “নিরাপত্তাহীনতা”র কোনো স্থান জীবনে নেই। নিজের প্রতি আস্থা রাখো, কঠোর পরিশ্রম করো—এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি।’
তরুণ অভিনেতাদের উদ্দেশে অজয় দেবগনের বার্তা, ‘সফলতা বা ব্যর্থতার কথা না ভেবে নিজের আবেগকে অনুসরণ করো। যদি কোনো কিছু হৃদয় থেকে ভালোবাসো, তাহলে সেটাই করবে। ফলাফল কী হবে, তা পরে দেখা যাবে। সবচেয়ে জরুরি হলো, নিজের হৃদয়ের কথা শোনা।’
২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া আকিভ আলী পরিচালিত ‘দে দে প্যায়ার দে’ ছবির সিকুয়েল এটি। প্রথম ছবিতে অজয়ের সঙ্গে ছিলেন টাবু ও রাকুল প্রীত সিং।
সিকুয়েলে টাবুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে না, তবে তাঁকে ক্যামিও ভূমিকায় নেওয়ার সম্ভাবনাও নেই বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা। এবার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অংশুল শর্মা, আর চিত্রনাট্য লিখেছেন লাভ রঞ্জন ও তরুণ জৈন। ছবিতে অজয়ের সঙ্গে রয়েছেন রাকুল প্রীত সিং, মাধবন, জাভেদ জাফরি, গৌতমী কাপুর, মিজান জাফরি ও ইশিতা দত্ত। গল্পে দেখা যাবে এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি, যেখানে রাকুলের বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবন। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৪ নভেম্বর।
১৯৯১ সালে ফুল অউর ‘কাঁটে’ ছবি দিয়ে বলিউডে অজয়ের অভিষেক। তিন দশকের বেশি সময় ধরে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রেখে চলেছেন তিনি। এ সময় একাধিক পুরস্কারজয়ী সিনেমায় অভিনয় করেছেন, বলিউডের সবচেয়ে স্থিতিশীল অভিনেতাদের একজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অজয়ের ভাষায়, ‘আমাদের অনেক কিছু করার আছে, আর এর জন্য জীবন খুবই ছোট।’
‘দে দে প্যায়ার দে ২’ মুক্তির আগেই ছবিটির তৃতীয় পর্বের আভাস দিয়েছেন অজয় ও চিত্রনাট্যকার-সহপ্রযোজক লাভ রঞ্জন। লাভ রঞ্জন মজা করে বলেন, ‘প্রথম পর্বে নায়কের বাড়ি, দ্বিতীয় পর্বে নায়িকার বাড়ি—সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তৃতীয় পর্বে দুই পরিবারকে একসঙ্গে আনব।’ অজয়ও হাসতে হাসতে যোগ করেন, ‘সব ঠিকঠাক থাকলে ‘দে দে প্যায়ার দে ৩’-এ নিশ্চয় টাবু ফিরবেন, আর দুই পরিবার মিলেই হবে গল্পের পরিণতি।’