অভিনেতা সচিনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মাত্র ২৫ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন মারাঠি অভিনেতা সচিন চাঁদওয়াদে। নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘জামতারা ২’–এ অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্র টাইমসের খবরে বলা হয়, ২৩ অক্টোবর পুনের নিজের ফ্ল্যাটে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সচিনকে। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ধুলের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা আর বাঁচাতে পারেননি তাঁকে। ২৪ অক্টোবর রাত দেড়টার দিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই তরুণ অভিনেতা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হিন্দি ও মারাঠি শিল্পীমহলে।
ইঞ্জিনিয়ার ও অভিনেতা
অভিনয়ের পাশাপাশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন সচিন। পুনের একটি আইটি পার্কে চাকরি করতেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল, পরিবার ও বন্ধুরা তাঁকে মনে রাখছেন প্রাণবন্ত, দৃঢ়চেতা এক তরুণ হিসেবে।
‘জামতারা ২’ সম্পর্কে
২০২০ সালের ‘জামতারা: সবকা নাম্বার আয়েগা’–এর সিকুয়েল ‘জামতারা ২’, যেখানে একটি ফিশিং চক্রের রাজনৈতিক লড়াইয়ের গল্প তুলে ধরা হয়। গুডিয়ার নির্বাচনী প্রচারে অর্থ জোগাড়ে দানবীয় কৌশলে প্রতারণার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় রকি ও সানি। নোটবন্দির পর মানুষের সতর্কতার কারণে তাদের পরিকল্পনা হয়ে ওঠে আরও চ্যালেঞ্জিং।
সিজনটির কাহিনি ও অভিনয় দুটোই ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে।