১৪ বছর বয়স থেকে আসক্তি, খোলামেলা স্বীকারোক্তি অভিনেতার

বলিউডের ‘সিংঘম’ অজয় দেবগন—যাকে পর্দায় দেখা যায় শান্ত, গম্ভীর ও নিয়ন্ত্রিত একজন মানুষ হিসেবে—সম্প্রতি নিজের জীবনের এক অজানা দিক প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা জানিয়েছেন, খুব অল্প বয়সেই তিনি মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একসময় ছিলেন এক ‘হেভি ড্রিঙ্কার’।

১৪ বছর বয়সে শুরু হয়েছিল অভ্যাস
 অজয় দেবগনের কথায়, তাঁর মদ্যপানের শুরু হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে—বন্ধুদের উৎসাহে প্রথমবার অ্যালকোহল নেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। তখন ভাবেন, এটা কেবল একবারের ব্যাপার, কিন্তু তা ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হয়।

‘শুরুতে কৌতূহলবশত খেয়েছিলাম, তারপর এটা অভ্যাস হয়ে গেল। একাধিকবার ছাড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সহজ ছিল না’, বলেন অজয়।
সেই সময়ই তিনি বুঝতে পারেন, আসক্তি তৈরি করা সহজ, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। ‘একসময় আমি সত্যিই অনেক বেশি খেতাম’, বলেন তিনি।
অজয় দেবগন স্বীকার করেছেন, ‘আমি এটা লুকাই না—আমি অনেক পান করতাম। কিন্তু একসময় মনে হলো, থামতেই হবে।’

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনি যোগ দেন এক ওয়েলনেস স্পা-তে, যেখানে সম্পূর্ণভাবে মদ্যপান বন্ধ করেন। তাঁর ভাষায়, সেই সিদ্ধান্তই তাঁর জীবন বদলে দেয়।
এখনকার অজয় দেবগন
এখন তিনি মদ্যপানকে আর আসক্তি নয়, নিজেকে বদলে ফেলেছেন।

অজয়ের বিশ্বাস, ‘এটা একটা বদভ্যাস, কৈশোরে বন্ধুদের পাল্লায় পরে শুরু হয়। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সহজেই করা যায়। এ জন্য সঙ্গীর সমর্থন জরুরি তবে সবচেয়ে জরুরি নিজের ইচ্ছা।’

