দরিদ্র পরিবার থেকে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া শিশুশিল্পী, পরে করুণ মৃত্যু

বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ায় বহু তারকা রয়েছেন, যাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল অল্প বয়সেই। কেউ নিজের প্রতিভায় পৌঁছে গেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এমনই এক শিল্পীর নাম কুমারী নাজ, যিনি একসময় ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া শিশুশিল্পী। অভিনয়, ডাবিং, কিংবা কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের মুখ—সব জায়গায় ছাপ রেখে গেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনের পর্দার আড়ালের গল্প ছিল একেবারেই অন্য রকম—অবহেলা, দারিদ্র্য আর বেদনায় ভরা।
দারিদ্র্য থেকে সিনেমার পথে
১৯৪৪ সালের ২০ আগস্ট, মুম্বাইয়ে জন্ম নাজের। দারিদ্র্য আর মায়ের লোভ তাঁকে খুব ছোট বয়সেই সিনেমায় ঠেলে দেয়। মাত্র চার বছর বয়সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তিনি। ১৯৫০ সালের ‘আচ্ছা জি’ ছবির মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর যাত্রা। পরের কয়েক বছরেই হয়ে ওঠেন বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া শিশু তারকা। দর্শকদের প্রিয় হয়ে ওঠেন ‘বেবি নাজ’ নামে।
খ্যাতির আলো, জীবনের আধার
‘গুনাহ’, ‘রুপাইয়া’, ‘শমা পরওয়ানা’—প্রতিটি ছবিতেই তাঁর মিষ্টি হাসি আর সরল অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিল পুরো দেশ। কিন্তু আলোঝলমলে পর্দার আড়ালে ছিল অবহেলা আর ক্লান্তি। পরিবার চালানোর ভার, মায়ের কড়া নিয়ন্ত্রণ—সব মিলিয়ে শিশু বয়সেই নাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজের শৈশব।
প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রে নতুন অধ্যায়
শিশুশিল্পী হিসেবে সাফল্যের পর নাজ প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রেও খ্যাতি পান। ‘গঙ্গা যমুনা’, ‘দেবদাস’, ‘কাগজ কে ফুল’, ‘মুসাফির’-এর মতো গম্ভীর ছবিতে অভিনয় করেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে রাখার মতো কাজ ছিল ১৯৭০ সালের ‘সাচ্চা ঝুঠা’ ছবিতে, যেখানে তিনি ছিলেন রাজেশ খান্নার প্রতিবন্ধী বোনের ভূমিকায়। তাঁর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়, আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় উপাধি—‘বলিউডের প্রিয় বোন’।
পর্দার পেছনে নতুন কণ্ঠ
সময় বদলাতে থাকলেও নাজের প্রতিভা হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ডাবিং শিল্পী। ১৯৮০-এর দশকে যখন দক্ষিণের অভিনেত্রী শ্রীদেবী হিন্দি ছবিতে প্রবেশ করেন, তাঁর কণ্ঠের জন্য তখন নাজের সাহায্য নেওয়া হয়। ‘হিম্মতওয়ালা’, ‘তোহফা’, ‘মাওয়ালি’—এসব হিট ছবিতে শ্রীদেবীর সংলাপের পেছনে ছিল নাজের কণ্ঠ। তাঁর স্বচ্ছ, নির্ভেজাল কণ্ঠ শ্রীদেবীর চরিত্রে এনে দিয়েছিল এক অনন্য মাধুর্য।
বিয়ে, ধর্মান্তর আর এক শান্ত জীবনের খোঁজ
১৯৬৩ সালে নাজ বিয়ে করেন অভিনেতা সুব্বিরাজকে, যিনি রাজ কাপুরের কাজিন। বিয়ের পর তিনি ধর্ম বদল করে নাম নেন অনুরাধা। ধীরে ধীরে সিনেমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, কিন্তু ডাবিংয়ের জগতে কাজ চালিয়ে যান। জীবনে একসময় ২০০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেন—কখনো শিশু তারকা, কখনো চরিত্র অভিনেত্রী, কখনো আবার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর হয়ে।
কান উৎসব থেকে বিদায়ের অধ্যায়
নাজ ছিলেন সেই বিরল ভারতীয় শিল্পীদের একজন, যিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তাঁর শরীরে বাসা বাঁধে লিভার ক্যানসার। ১৯৯৫ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন, দীর্ঘ চিকিৎসার পর কোমায় চলে যান এবং ১৯ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে মাত্র ৫১ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তিনি।
