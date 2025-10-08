৬ দিনে ৩০০ কোটি ‘কান্তারা’, বাকি ছবির কী খবর

‘কান্তারা’ ঝড় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু এই ঝড়ের দাপট যে এত প্রবল হবে, তা হয়তো অনেকেই আগাম বুঝতে পারেননি। ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা: আ লেজেন্ড-চ্যাপ্টার ১’ ছাড়া এখন প্রেক্ষাগৃহে চলছে ‘সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী’, ওজি’ এবং ‘জলি এলএলবি ৩’। এখন দেখা যাক ‘কান্তারা’ ঝড়ের মধ্যে বাকি ছবিগুলোর হাল কেমন। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ঋষভের এই ছবি মুক্তির মাত্র ছয় দিনের মাথায় ৩০০ কোটি রুপি ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।
দুরন্ত গতি
২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত সফল ছবি ‘কান্তরা’র প্রিকুয়েল হলো ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’। ‘কান্তারা’-র মতো এই প্রিকুয়েল ছবির লেখক, পরিচালক এবং মূল অভিনেতা হলেন ঋষভ শেঠি। ছবিটির অন্যান্য মূল চরিত্রে আছেন জয়রাম, রুক্মিণী বসন্ত এবং গুলশান দেভাইয়া। ২ অক্টোবর দশেরার ছুটিতে মুক্তি পেয়েছে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’। মুক্তির প্রথম দিনেই ঋষভের ছবিটি বক্স অফিস আয় থেকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আগামী দিনে অনেক হিসাব–নিকাশ উল্টে দিতে পারে এই ছবি। মুক্তির ছয় দিনের দিন ‘কান্তরা’র প্রিকুয়েল ছবির আয় ৩৩ কোটি ৫ লাখ রুপি। আর ৬ দিনে এই ছবির মোট আয় বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩০০ কোটি টাকা।
লড়াই চলছে
‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’-এর সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পেয়েছিল ‘সানি সংস্কারি কী তুলসী কুমারী’ সিনেমাটি। এই ছবির চার মূল তারকা হলেন বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর, সানিয়া মালহোত্রা ও রোহিত সরাফ। শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত ছবিটি ‘কান্তারা’ ঝড়ের সামনে যেন ‘দাঁত চিপে’ কোনোক্রমে লড়াই করে যাচ্ছে। রোমান্টিক-কমেডি ঘরানার এই ছবি মুক্তির ষষ্ঠ দিনে গতকাল মঙ্গলবার মাত্র ৩ কোটি রুপি আয় করেছে। ‘কান্তারা’র প্রিকুয়েলের সামনে এই আয় নেহাতই মামুলি। ‘সানি সংস্কারি কী তুলসী কুমারী’ ছবির মোট আয় ৩৬ কোটি ২৫ লাখ রুপি।
পড়তির দিকে
পবন কল্যাণ অভিনীত ‘দে কল হিম ওজি’ ছবির শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’ মুক্তির পর থেকে যত গন্ডগোল শুরু হয়। বক্স অফিস প্রায় দখল করে নেয় ঋষভের এই ছবি। পবন কল্যাণের ‘ওজি’ ছবিটি গত ২৫ সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তির ১৩ দিনের দিন গত মঙ্গলবার ছবিটি আয় করেছে ১ কোটি ৪০ লাখ রুপি। সুজিত পরিচালিত এই অ্যাকশন ক্রাইম সিনেমাটি ১৩ দিনে মোট ব্যবসা করেছে ১৮৫ কোটি ৮৫ লাখ রুপি। ‘ওজি’ ছবির আয়ের অঙ্ক বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু ‘কান্তারা’র প্রিকুয়েল মুক্তির পর পবনের ছবির আয় ক্রমে নিম্নগামী হতে থাকে।
ধুঁকছে অক্ষয়ের ছবি
অক্ষয় কুমার অভিনীত ‘জলি এলএলবি ৩’ ছবিটি এখন বক্স অফিসে ধুঁকছে। সুভাষ কাপুর পরিচালিত এই সিকুয়েল ছবিটি চিত্রসমালোচকদের ভূরি ভূরি প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। ‘জলি এলএলবি ৩’ মুক্তির ১৯ দিন পার হয়ে গেছে। এখন এই ছবির আয় লাখের মধ্যেই সীমিত।
গত মঙ্গলবার এই লিগ্যাল কমেডি ড্রামা ছবিটি ব্যবসা করেছে মাত্র ৭৫ লাখ রুপি। ‘জলি এলএলবি’-র তৃতীয় মৌসুমের মোট আয়ের অঙ্ক ১০৯ কোটি ৪০ লাখ রুপি। ছবিতে অক্ষয় কুমার ছাড়া আছেন আরশাদ ওয়ারশি, হুমা কুরেশি, অমৃতা রাও এবং সৌরভ শুক্লা।