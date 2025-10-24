বলিউড

‘প্রেমালু’ থেকে ‘ডুড’—আলোচিত অভিনেত্রী মামিথা বাইজুকে কতটা জানেন

‘প্রেমালু’ থেকে ‘ডুড’—পরপর দুই সিনেমায় অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন মালয়ালম অভিনেত্রী মামিথা বাইজু। ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া ছবিতে তাঁকে নিয়ে থাকল ১০ তথ্য।

বিনোদন ডেস্ক
পরিচালক কার্থিসরণ পরিচালিত তামিল সিনেমা ‘ডুড’—এ কুরাল নামে এক তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামিথা বাইজু। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রদীপ রঙ্গনাথন
মুক্তির এক সপ্তাহের ব্যবধানে সিনেমাটি ১০০ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে  
গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রেমালু’ সিনেমায় ‘রেণু’ নামে এক তরুণীর চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন ২২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী
২০১৭ সালে ‘সারভোপারি পালাক্কারান’ সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখান মামিথা
এরপর ‘অপারেশন জাভা’, ‘খো খো’, ‘সুপার শারায়ানা’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি
এই তরুণ অভিনেত্রীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কেরালার কিদানগুরে
তিনি কোচির একটি কলেজে মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করছেন
‘খো খো’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য কেরালা ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মামিথা বাইজু
অভিনয়ের বাইরে নাচেও পারদর্শী তিনি
ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ৪২ লাখের বেশি
