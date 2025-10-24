‘প্রেমালু’ থেকে ‘ডুড’—আলোচিত অভিনেত্রী মামিথা বাইজুকে কতটা জানেন

মুক্তির এক সপ্তাহের ব্যবধানে সিনেমাটি ১০০ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে
গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রেমালু’ সিনেমায় ‘রেণু’ নামে এক তরুণীর চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন ২২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী২০১৭ সালে ‘সারভোপারি পালাক্কারান’ সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখান মামিথাএরপর ‘অপারেশন জাভা’, ‘খো খো’, ‘সুপার শারায়ানা’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনিএই তরুণ অভিনেত্রীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কেরালার কিদানগুরেতিনি কোচির একটি কলেজে মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করছেন‘খো খো’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য কেরালা ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মামিথা বাইজুঅভিনয়ের বাইরে নাচেও পারদর্শী তিনিইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ৪২ লাখের বেশি