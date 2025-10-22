ওটিটি আমাকে নতুন পরিচিতি দিয়েছে: প্রিয়ামণি

দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী প্রিয়ামণি। তাঁর মতে, ওটিটির কারণেই এ জনপ্রিয়তা। আর ওটিটির সুবাদে বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছেন বলে মনে করেন প্রিয়ামণি। ওটিটিপ্লেকে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে নানান কথা বলেছেন তিনি।
জিও হটস্টারে মুক্তি পেয়েছে গুড ওয়াইফ। ওয়েব সিরিজটির মূল নারী চরিত্রে আছেন অভিনেত্রী প্রিয়ামণি। রেবতী পরিচালিত লিগ্যাল ড্রামা পলিটিক্যাল সিরিজটি রবার্ট কিংয়ের মার্কিন টেলিভিশন সিরিজ দ্য গুড ওয়াইফ অবলম্বনে নির্মিত। গুড ওয়াইফ সিরিজে একজন স্ত্রী ও এক লড়াকু আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করে সবার নজর কেড়েছেন প্রিয়ামণি।
‘গুড ওয়াইফ’-এর সংজ্ঞা
গুড ওয়াইফ অভিনেত্রীর কাছে একজন ভালো সহধর্মিণীর সংজ্ঞা জানতে চাওয়া হলে প্রিয়ামণি বলেন, ‘আমাদের সমাজে মেয়েদের গায়ে স্ত্রী, মা বা গৃহকর্মীর তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমার মতে, যে নিজের শর্তে সবকিছু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে করে, সে–ও ভালো স্ত্রী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সমাজে খুব সহজে একজন নারীকে মাপা হয় যে সে কতটা ভালো স্ত্রী। একজন ভালো স্ত্রী ভালো নারী, সঙ্গী বা অন্য কিছু হয়ে উঠতেও পারে।’
মায়ের আত্মত্যাগ
সাক্ষাৎকারে নিজের মায়ের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন প্রিয়ামণি। আবেগাপ্লুত হয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, ‘আমি সেই সব মাকে শ্রদ্ধা করি, যাঁরা সন্তানদের কারণে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। সন্তানকে ভালো করে মানুষ করার জন্য নিজেদের ক্যারিয়ার, স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আমার মা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে একা ছাড়তে চাননি। ওনার ওপর পারিবারিক কোনো চাপ ছিল না। উনি নিজের ইচ্ছাতেই সময়ের অনেক আগেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন শুধু আমার জন্য। ব্যাংক ম্যানেজার হওয়ার মুখে উনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এটা সত্যি যে আমার অভিনেত্রী হওয়ার পেছনে মায়ের সাহসী আত্মত্যাগ ছিল। আমার অভিনেত্রী হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি।’
বহুভাষী ও ওটিটি
প্রিয়ামণির নাম, যশ, খ্যাতি আগে দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ ছিল। বহু ভাষায় দক্ষতার কল্যাণে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় ও হিন্দি—নানা ভাষার ছবিতে তাঁর সমান দাপট। হিন্দিতে ওয়েব সিরিজ দ্য ফ্যামিলি ম্যান থেকে সিনেমা আর্টিকেল ৩৭০-এ তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলে। তবে আজ তাঁর পরিচিতি দক্ষিণের সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।
সর্বভারতীয় স্তরে খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা মূলত ওটিটির কল্যাণেই হয়েছে বলে অভিনেত্রীর মন্তব্য। তাঁর মতে, ‘ওটিটির কারণে আমি বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছি। আমার কাছে এখন দারুণ দারুণ প্রস্তাব আসছে। বড় পর্দায় সব সময় ভামাকালাপম ছবির “অনুপমা”র মতো চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ হয় না। দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিরিজে আমি এক স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছি। কিন্তু চরিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। “সুচিত্রা”র চরিত্রে অনেক শেড ছিল। গুড ওয়াইফ-এ আমি এমন এক চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি, যা পর্দাতে কমই পাই।’
ওটিটির উত্থানে বদলে গেছে গল্প বলার ধরন, বদলে গেছে অভিনয়ের পরিধিও। এ পরিবর্তনের ধারায় প্রিয়ামণি এক অনন্য উদাহরণ, যিনি নিজেকে বারবার নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। বড় পর্দা, ছোট পর্দা বা ওটিটি—যেখানেই অভিনয় করুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য একটাই—চরিত্রকে সত্যি করে তোলা। তাই আজ প্রিয়ামণি শুধু দক্ষিণের জনপ্রিয় নায়িকা নন; বরং সর্বভারতীয় পরিসরে এক বহুমাত্রিক শিল্পী, যিনি প্রমাণ করেছেন, প্রতিভা কখনোই ভাষা বা ভৌগোলিক সীমারেখায় থেমে থাকে না।