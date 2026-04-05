বিয়ে, ‘বাডিমুন’ থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ, ‘জাতীয় ক্রাশ’ রাশমিকার জীবনে কী ঘটছে

ছোট্ট শহরের এক সাধারণ পরিবারের তরুণী থেকে কোটি হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে ওঠা—এই যাত্রা সহজ নয়; কিন্তু সেটি দারুণভাবে সম্ভব করেছেন রাশমিকা মান্দানা। ভারতের ‘জাতীয় ক্রাশ’—এই উপাধি শুধু ভারতে নয়, বাংলাদেশের তরুণ দর্শকদের কাছেও তাঁর পরিচয়ের অংশ হয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রায়ই তিনি আলোচনায় আসেন। তাঁকে নিয়ে নানাভাবে, নানা রকম মিম হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর ছবি, গান কিংবা সিনেমার দৃশ্য—সবকিছুই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের দর্শকদের মধ্যেও।
আজ ৫ এপ্রিল, রাশমিকার জন্মদিন। এই দিনে ফিরে দেখা যাক এমন এক তারকার গল্প, যিনি দক্ষিণ ভারতের একটি ছোট শহর থেকে উঠে এসে শুধু বলিউড নয়, পুরো উপমহাদেশের দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন—অভিনয়, জনপ্রিয়তা, প্রেম ও সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে নেওয়ার অনন্য এক যাত্রায়।
কোডাগুর পাহাড় থেকে সিনেমার আলোয়
১৯৯৬ সালের ৫ এপ্রিল ভারতের কর্ণাটকের কোডাগু জেলার বিরাজপেট এলাকায় জন্ম রাশমিকা মান্দানার। কফির বাগান আর পাহাড়ঘেরা শান্ত পরিবেশেই কেটেছে তাঁর শৈশব। পরিবারে শিল্প-সংস্কৃতির আবহ থাকলেও চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাই এই অঙ্গনে তাঁর প্রবেশটা একেবারেই নিজের চেষ্টায় তৈরি করা পথ।
স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, আত্মবিশ্বাসী ও সহপাঠীদের মধ্যে জনপ্রিয়। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক ও উপস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। পরে বেঙ্গালুরুর এম এস রামাইয়া কলেজ থেকে মনোবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ও ইংরেজি সাহিত্য—এই তিন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এই শিক্ষাগত ভিত্তি তাঁকে শুধু একজন অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, একজন সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি হিসেবেও গড়ে তোলে।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে থাকতেই মডেলিংয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ২০১৪ সালে ‘ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ফ্রেশ ফেস অব ইন্ডিয়া’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। এর পরপরই তিনি এই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ শুরু করেন। একই সময় বেঙ্গালুরুর ‘লামোড টপ মডেল হান্ট’-এ সাফল্য পান, যা তাঁকে ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপনের জগতে আরও পরিচিত করে তোলে।
এই ধারাবাহিক সাফল্যের ফলেই তাঁর ছবি ও প্রোফাইল পৌঁছে যায় নির্মাতাদের কাছে। সেখান থেকেই আসে কন্নড় চলচ্চিত্র ‘কিরিক পার্টি’তে অভিনয়ের প্রস্তাব, যা পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বলতে গেলে—কোডাগুর নিরিবিলি পাহাড় থেকে যে যাত্রা শুরু, তা খুব অল্প সময়েই পৌঁছে যায় রুপালি পর্দার ঝলমলে আলোয়।
প্রথম সিনেমা থেকে তারকাখ্যাতি
২০১৬ সালে কন্নড় সিনেমা ‘কিরিক পার্টি’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে রাশমিকা মান্দানার। নতুন মুখ হয়েও ছবিতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়, সহজ অভিব্যক্তি ও পর্দার উপস্থিতি দ্রুত দর্শকের নজর কাড়ে। ক্যাম্পাসভিত্তিক এই চলচ্চিত্র বক্স অফিসে বড় সাফল্য পায়; আর সেই সাফল্যের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন রাশমিকা। প্রথম ছবিতেই জনপ্রিয়তা পাওয়ায় নির্মাতাদের আস্থা অর্জন করেন তিনি, যা তাঁকে কন্নড় ইন্ডাস্ট্রিতে শক্ত অবস্থান এনে দেয়।
এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় খুব দ্রুত তেলেগু সিনেমা থেকে প্রস্তাব পেতে শুরু করেন। তবে তাঁর ক্যারিয়ারের প্রকৃত মোড় ঘোরে ‘গীতা গোবিন্দম’–এর মাধ্যমে, যেখানে সহ–অভিনেতা ছিলেন বিজয় দেবরাকোন্ডা। রোমান্টিক-কমেডি ঘরানার এই ছবিতে তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়ন দর্শকের কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়; আর রাশমিকা রাতারাতি হয়ে ওঠেন তরুণ প্রজন্মের ‘ক্রাশ’।
এরপর রাশমিকা নিজেকে একই ধরনের চরিত্রে আটকে রাখেননি। ‘ডিয়ার কমরেড’–এ এক জটিল, আবেগঘন চরিত্রে অভিনয় করে দেখান ভিন্ন এক রাশমিকাকে—যেখানে তিনি একজন নারী ক্রিকেটারের সংগ্রাম ও মানসিক দ্বন্দ্বকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি ‘সারিলেরু নিকেভারু’, ‘ভীষ্ম’, ‘সুলতান’–এর মতো বাণিজ্যিক ছবিতেও সমান স্বাচ্ছন্দ্যে অভিনয় করে তিনি প্রমাণ করেন, গ্ল্যামার ও অভিনয়—দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষ। এ সময়টাতেই তিনি শুধু একজন জনপ্রিয় নায়িকা নন; বরং বহুমাত্রিক অভিনয়শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।
‘পুষ্পা’—যে সিনেমা বদলে দেয় সব
২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পুষ্পা: দ্য রাইজ’ শুধু একটি সিনেমা নয়; বরং রাশমিকা মান্দানার ক্যারিয়ারের এক বড় বাঁক। শ্রীভল্লি চরিত্রে তিনি হাজির হন একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে—মেকআপ–নির্ভর গ্ল্যামার নয়; বরং গ্রামীণ এক সাধারণ মেয়ের সহজ-সরল জীবন, আবেগ ও ভালোবাসা সামনে রেখে। তাঁর সংলাপ বলার ভঙ্গি, দৃষ্টির ভাষা আর শরীরী অভিনয়—সবকিছুই এতটাই স্বাভাবিক ছিল যে দর্শক চরিত্রটির সঙ্গে সহজেই সংযোগ তৈরি করতে পেরেছেন।
ছবির গান ‘সোয়ামি সোয়ামি’তে রাশমিকার নাচ ও উপস্থিতি আলাদাভাবে জনপ্রিয়তা পায়; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসংখ্য রিল, কভার ও ট্রেন্ড তৈরি হয় এই গানের সঙ্গে। একইভাবে শ্রীভল্লির সংলাপ ও দৃশ্যগুলোও ভাইরাল হয়ে যায়, যা তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে।
এই সিনেমার মাধ্যমে রাশমিকা প্রথমবারের মতো সত্যিকারের ‘প্যান-ইন্ডিয়ান’ পরিচিতি পান—দক্ষিণ ভারত ছাড়িয়ে হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকের কাছেও সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
এরপর ‘পুষ্পা ২’–এ তাঁর চরিত্র আরও পরিণত ও বিস্তৃত রূপে হাজির হয়। গল্পে শ্রীভল্লির অবস্থান আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, আর রাশমিকাও সেই জায়গায় নিজের উপস্থিতি দৃঢ় করেন। ফলে বলা যায়, ‘পুষ্পা’ শুধু তাঁকে জনপ্রিয় করেনি—তাঁকে এক লাফে ভারতের মূলধারার তারকাদের কাতারে তুলে দিয়েছে।
বলিউডে যাত্রা
দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় ধারাবাহিক সাফল্যের পর বলিউডে পা রাখেন রাশমিকা মান্দানা—যা তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য ছিল এক নতুন চ্যালেঞ্জ। ভাষা, অভিনয়ের ধরন, দর্শকের প্রত্যাশা—সবকিছুই ভিন্ন। এই ভিন্নতার মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার পরীক্ষায় নামতে হয় তাঁকে।
বলিউডে তাঁর অভিষেক ‘গুডবাই’ দিয়ে, যেখানে সহ–অভিনেতা ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। পারিবারিক আবেগঘন গল্পে এক সংবেদনশীল মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সংযত, পরিমিত অভিনয়ের দৃষ্টান্ত রাখেন। প্রথম ছবিতেই এমন একজন কিংবদন্তির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ যেমন বড় অর্জন, তেমনি নিজের সক্ষমতা প্রমাণের ক্ষেত্রও ছিল এটি—যা তিনি সফলভাবেই সামলান।
এরপর ‘মিশন মজনু’–এ গুপ্তচর কাহিনির ভেতরে এক ভিন্ন মাত্রার চরিত্রে দেখা যায় তাঁকে, যেখানে তাঁর অভিনয়ে ছিল সংযম ও আবেগের মিশেল; আর ‘অ্যানিমেল’–এ এসে তিনি আরও জটিল, সম্পর্কের টানাপোড়েনে ভরা এক চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করে—তিনি শুধু রোমান্টিক বা সরল চরিত্রেই সীমাবদ্ধ নন; বরং গভীর ও বহুস্তরীয় চরিত্রও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারেন।
আয়, পারিশ্রমিক ও প্রভাব
আজকের দিনে রাশমিকা মান্দানা শুধু একজন অভিনেত্রী নন, তিনি একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড। দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা থেকে বলিউড—দুই অঙ্গনেই সমান চাহিদার কারণে তাঁর পারিশ্রমিকও বেড়েছে দ্রুতগতিতে। বর্তমানে ছবিপ্রতি ৪ থেকে ৬ কোটি রুপি পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন বলে ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে জানা যায়। বড় বাজেটের প্যান-ইন্ডিয়ান প্রজেক্টে এই অঙ্ক আরও বাড়ার নজিরও রয়েছে।
অভিনয়ের বাইরে রাশমিকার আয়ের বড় একটি অংশ আসে বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট থেকে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় একাধিক নামী ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত তিনি—ফ্যাশন, বিউটি, লাইফস্টাইল থেকে শুরু করে প্রযুক্তিপণ্যের বিজ্ঞাপনেও নিয়মিত দেখা যায় তাঁকে। ব্র্যান্ডগুলোর কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাঁর বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্য ইমেজ।
সোশ্যাল মিডিয়াতেও রাশমিকার প্রভাব বিস্ময়কর। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাঁর কোটি কোটি অনুসারী রয়েছে। নতুন ছবি, গান কিংবা ব্যক্তিগত মুহূর্ত—যা-ই শেয়ার করেন, মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। এই ডিজিটাল উপস্থিতিই তাঁকে শুধু অভিনেত্রী নয়, ‘ইনফ্লুয়েন্সার’ হিসেবেও আলাদা অবস্থান দিয়েছে।
এই সাফল্যের প্রতিফলন দেখা গেছে বাস্তব অর্থনীতিতেও। গেল কয়েক বছর কর্ণাটকের কোডাগু জেলায় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী হিসেবে এই নায়কার নাম প্রকাশ্যে আসে। এটি শুধু তাঁর আয়ের পরিমাণই নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাঁর অবস্থানকেও সামনে আনে।
সব মিলিয়ে রাশমিকার ক্যারিয়ার এখন এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে জনপ্রিয়তা, অর্থনৈতিক সাফল্য ও সামাজিক প্রভাব—তিনটিই সমানভাবে কাজ করছে।
প্রেম থেকে পরিণয়
সহ–অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে রাশমিকা মান্দানার সম্পর্ক নিয়ে বহু বছর ধরে আলোচনা ছিল দক্ষিণি চলচ্চিত্র অঙ্গনে। ‘গীতা গোবিন্দম’–এর শুটিংয়ের সময় পরিচয়, সেখান থেকে বন্ধুত্ব আর ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। পর্দায় তাঁদের রসায়ন যেমন দর্শকের মন জয় করেছিল, তেমনি বাস্তব জীবনেও তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার নানা মুহূর্ত ভক্তদের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে।
একই লোকেশনে ভ্রমণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিল পাওয়া ছবি, সাক্ষাৎকারে পরস্পরকে ঘিরে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য—সব মিলিয়ে সম্পর্কের গুঞ্জন ক্রমেই জোরালো হতে থাকে। তবে দুজনেই বরাবরই বিষয়টি নিয়ে সংযত ছিলেন। প্রকাশ্যে প্রেমের ঘোষণা না দিয়ে ব্যক্তিগত পরিসর বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁদের সম্পর্ককে আরও রহস্যময় করে তোলে।
অবশেষে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটে গেল মার্চে। পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বিয়ে করে নতুন জীবনে পা রাখেন এই তারকা জুটি। ভক্তদের কাছে এটি ছিল বহু প্রতীক্ষিত এক মুহূর্ত—পর্দার জনপ্রিয় জুটির বাস্তব জীবনে এক হওয়া যেন একধরনের পূর্ণতা এনে দেয়।
তবে বিয়ের পর তাঁদের জীবন থেমে থাকেনি; বরং দুজনেই নিজেদের ক্যারিয়ারে সমান মনোযোগী রয়েছেন। শুটিং, নতুন প্রজেক্ট, প্রচারণা—সবকিছুতেই আগের মতোই ব্যস্ততা বজায় রেখেছেন। এই ভারসাম্যই তাঁদের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে—যেখানে ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত দায়িত্ব, দুটিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।
‘জাতীয় ক্রাশ’
রাশমিকা মান্দানাকে ‘জাতীয় ক্রাশ’ বলা হয় শুধু জনপ্রিয়তার কারণে নয়; এর পেছনে রয়েছে একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। প্রথমত, তাঁর অভিনয়ে রয়েছে একধরনের সহজাত স্বাভাবিকতা। তিনি চরিত্রকে ‘অভিনয়’ করেন না; বরং চরিত্রের ভেতরে ঢুকে সেটিকে বাঁচিয়ে তোলেন। ফলে দর্শকের কাছে তাঁর উপস্থিতি কখনোই কৃত্রিম মনে হয় না।
দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অভিব্যক্তির শক্তি। অতিরিক্ত সাজসজ্জা ছাড়াও পর্দায় তাঁর উপস্থিতি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে তাঁর হাসি ও চোখের ভাষা দর্শকের মনে দ্রুত জায়গা করে নেয়।
তৃতীয়ত, দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরির অসাধারণ ক্ষমতা। বড় পর্দা হোক কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—তিনি খুব সহজেই দর্শকের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। তাঁর আচরণ, কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বে একধরনের আন্তরিকতা আছে, যা তাঁকে ‘তারকা’ থেকে ‘আপনজন’–এ পরিণত করে।
সর্বশেষ রাশমিকা
এই মুহূর্তে রাশমিকা মান্দানাকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্র দুই দিক—ব্যক্তিজীবন ও আন্তর্জাতিক উপস্থিতি। সম্প্রতি বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর দাম্পত্যজীবনের নানা মুহূর্ত নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে। বিয়ের পরপরই ‘হানিমুন’-এর বদলে বন্ধুদের সঙ্গে ‘বাডিমুন’-এ যাওয়ার খবর যেমন আলোচনায় আসে, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর একটি পোস্ট ঘিরে ‘দুই থেকে তিন’ হওয়ার গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে । পরে অবশ্য স্পষ্ট হয়, এটি আসলে তাঁর তৈরি করা অ্যানিমেটেড চরিত্র ‘রু’কে ঘিরে মজার ইঙ্গিত, যার মাধ্যমে তিনি চরিত্রকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজের উপস্থিতি আরও দৃঢ় করছেন এই অভিনেত্রী। ‘ক্রাঞ্চিরোল অ্যানিমে অ্যাওয়ার্ডস’-এ প্রথম ভারতীয় উপস্থাপক হিসেবে ইতিহাস গড়ার পর এবারও জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল অ্যানিমে অ্যাওয়ার্ডসে উপস্থাপক হিসেবে থাকছেন তিনি। আগামী ২৩ মে টোকিওর গ্র্যান্ড প্রিন্স হোটেল শিন তাকানাওয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আয়োজনে তাঁর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে—রাশমিকা এখন শুধু সিনেমার তারকা নন; বরং আন্তর্জাতিক বিনোদন অঙ্গনেও এক পরিচিত মুখ।