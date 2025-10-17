পাসপোর্ট ফিরে পেলেন রিয়া

প্রেমিক সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর রিয়া চক্রবর্তীর জীবনে ঝড় বয়ে যায়। মাদক মামলায় জড়িয়ে তাঁকে দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করতে হয়। কিছুদিন আগে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন কিন্তু পাসাপোর্ট ফিরে পাননি। অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পাসপোর্ট ফিরে পেলেন অভিনেত্রী। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
২০২০ সালের ১৪ জুন সুশান্ত রাজপুতের মৃত্যুর পরপরই রিয়া ও তাঁর ভাই শৌমিক গ্রেপ্তার হন, পরে জামিনে মুক্তি পান। সেই সময় ভারতের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রিয়ার পাসপোর্ট জব্দ করেছিল। তবে সম্প্রতি বোম্বে হাইকোর্ট অভিনেত্রীকে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
রিয়ার বক্তব্য
পাসপোর্টের ছবি দিয়ে আবেগঘন এক পোস্টে রিয়া লিখেছেন, ‘পাঁচ বছরের জন্য ধৈর্য ছিল আমার একমাত্র পাসপোর্ট। অসংখ্য লড়াই, শেষ না হওয়া আশা। আজ আমি আবার আমার সত্যিকারের পাসপোর্ট হাতে পেলাম। এখন আমি নিজের জীবনের নতুন অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত।’ তাঁর এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভক্তরা। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘অভিনন্দন। জীবনের নতুন অধ্যায় সফল হোক। আপনি অপ্রতিরোধ্য।’
আরেক ভক্ত লিখেছেন, ‘এই পাসপোর্ট স্রেফ কেবল একটি পাসপোর্টই নয়, এটি তার বেঁচে থাকার গল্পও বহন করছে। পাঁচ দীর্ঘ বছরের পর এটা একটা আবেগঘন বিজয়।’
সুশান্ত সিং রাজপুত সম্পর্কে রিয়ার বক্তব্য
এক সাক্ষাৎকারে রিয়া বলেন, ‘মানুষ বলেছিল, সে আপনার কারণে চলে গেল। আমি সব সময় জানতাম, আমি কিছুই করিনি। কিন্তু যখন সব অভিযোগ থেকে মুক্তি মিলল, আমি সত্যিই খুশি হতে পারিনি।’
রিয়া যোগ করেন, ‘আমি শুধু আমার মা–বাবাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। কারণ, তাঁরা এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছেন। এই ঘটনা আমাদের সবার জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে।’
কারাগারে কাটানো সময়ের কথা
রিয়া ২৮ দিন ছিলেন কারাগারে। অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘জেলে গেলে মানুষ বদলে যায়। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। খাবারকে নতুন করে মূল্য দিতে শেখে। ঘরের ডাল-ভাতও পিৎজার মতো আনন্দ দেয়। বোঝা যায়, জীবনে আসলে তিন-চারজনই সত্যিকারের বন্ধু।’
জামিনের দিন বন্দী সহকর্মীদের অনুরোধে রিয়া নেচেছিলেন। ‘ওরা আমাকে নাচতে বলেছিল। আমি নাগিন নাচ করেছি। ভেবেছিলাম, কবে আবার দেখা হবে কে জানে। যদি সামান্য খুশি দিতে পারি, দোষ কী? বেশির ভাগ নারীই সেখানে নির্দোষ অথচ অসহায়,’ বলেন রিয়া।
জেলের অভিজ্ঞতা লিখতে রিয়া একটি ডায়েরিও রাখতেন। প্রথম লাইন ছিল, ‘জেলের ভেতরের মানুষ বাইরের মানুষদের চেয়ে ভালো।’ তাঁর মতে, বাইরে সমাজ আছে, নিয়ম আছে, বিচার আছে; ভেতরে শুধু দীর্ঘদিন ধরে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ। ‘একটা সমুচাও ওখানে কারও কাছে কোটি টাকার চেকের মতো মনে হয়,’ যোগ করেন অভিনেত্রী।
তথ্যসূত্র: মাসালাডটকম