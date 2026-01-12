শৈশবের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন পার্বতী

মালয়ালম চলচ্চিত্রের অন্যতম শক্তিশালী অভিনেত্রী পার্বতী থিরুবতু। পর্দায় যেমন তিনি সাহসী ও অর্থবহ চরিত্র বেছে নেন, বাস্তব জীবনেও সামাজিক নানা ইস্যুতে স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান তাঁর পরিচয়। সম্প্রতি তিনি নিজের জীবনের এক গভীরভাবে নাড়া দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন—শৈশবে এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতে হয়রানির স্মৃতি, যা তাঁকে দীর্ঘ তিন দশক ধরে তাড়া করে বেড়িয়েছে।
শৈশবের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা
‘দ্য মেল ফেমিনিস্ট’ নামের একটি পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে পার্বতী জানান, ছোটবেলায় একবার জনসমক্ষে তিনি শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হন। তাঁর ভাষায়, এক অচেনা ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর বুকে আঘাত করে চলে যান। মুহূর্তটিতে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন, শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছিলেন। তখন বয়স কম থাকায় ঘটনাটির প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝতে পারেননি, কিন্তু সেই স্মৃতি গভীরভাবে গেথে যায় তাঁর মনে।
এটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়
পার্বতী বলেন, বেড়ে ওঠার সময় এমন অভিজ্ঞতা ছিল বহু নারীর দৈনন্দিন বাস্তবতার অংশ। এগুলো আলাদা বা ব্যতিক্রমী কিছু নয়; বরং সমাজে নারীদের প্রতিনিয়ত যে হয়রানির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারই একটি চিত্র। শৈশবে এসব ঘটনার প্রভাব অনেক সময় বোঝা না গেলেও জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
মায়ের শেখানো ‘নিয়ম’
তিনি আরও জানান, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মা তাঁকে রাস্তায় কীভাবে হাঁটতে হবে, কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে এবং কীভাবে নিজেকে আড়ালে রাখতে হবে—এসব শেখাতেন। পার্বতীর মতে, শিশুদের নিরাপদ থাকতে এমন ‘নিয়ম’ শিখতে হওয়াটাই ভীষণ উদ্বেগজনক বাস্তবতা।
শরীর ও নিরাপত্তা নিয়ে সম্পর্ক
শৈশবে জনসমক্ষে পুরুষদের অশালীন আচরণ প্রত্যক্ষ করার কথাও বলেন পার্বতী। তখন বিষয়গুলো তিনি বুঝতে না পারলেও পরে উপলব্ধি করেন—এসব অভিজ্ঞতা তাঁর নিরাপত্তাবোধ ও নিজের শরীরের সঙ্গে সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর মতে, সম্মতি ছাড়া কোনো স্পর্শই একধরনের লঙ্ঘন, বিশেষ করে তা যদি পরিবারের বাইরের কারও কাছ থেকে আসে।
কৈশোরের আরেকটি ক্ষত
শুধু শৈশব নয়, কৈশোরের আরেকটি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন অভিনেত্রী। ১৭ বছর বয়সে পরিচিত একজনের কাছ থেকে তিনি নির্যাতনের শিকার হন। পার্বতীর ভাষায়, অনেক সময় ভালোবাসা বা স্নেহের নামে এমন আচরণকে স্বাভাবিক করে দেখানো হয়, বিশেষ করে যখন কিশোর–কিশোরীরা সম্মতির প্রকৃত অর্থ বুঝে ওঠার আগেই এসবের মুখোমুখি হয়।
তিন দশকের আত্ম–অনুসন্ধান
এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পার্বতী বলেন, সেগুলোকে বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে ও মানসিকভাবে মেনে নিতে তাঁর প্রায় ৩০ বছর লেগেছে। এই উপলব্ধিই তাঁকে আজকের পার্বতী বানিয়েছে।
কাজের খবর
পার্বতী থিরুবতুকে এর আগে ‘টেক অফ’, ‘চার্লি’, ‘ব্যাঙ্গালোর ডেজ’, ‘মারিয়ান’, ‘করিব করিব সিঙ্গল’সহ একাধিক প্রশংসিত ছবিতে দেখা গেছে। সামনে তাঁকে দেখা যাবে ‘দ্য স্টর্ম’ সিরিজে। হৃতিক রোশনের প্রযোজনা সংস্থার প্রথম প্রযোজনা এটি, যা প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে। মুম্বাইকে কেন্দ্র করে তৈরি এই থ্রিলার সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অজিত পাল সিং।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে