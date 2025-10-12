পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলতে চান দীপিকা পাড়ুকোন। চান মেয়ে দুয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে। আর তাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন আট ঘণ্টার বেশি শুটিং করবেন না। ছায়াছবির জগতের অনেকেরই দীপিকার এই দাবিকে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে, আবার অনেকের মতে এই দাবি অযৌক্তিক। এই নিয়ে দীপিকার সঙ্গে ঝামেলা বাধায় নিজের ছবি ‘স্পিরিট’ থেকে বলিউড অভিনেত্রীকে বাদ দিয়েছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাংগা। একই কারণে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র সিকুয়েল থেকে বাদ পড়েন ‘মাস্তানি গার্ল’।
‘আট ঘণ্টা’র শিফট নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেও এত দিন নীরব ছিলেন দীপিকা। এবার মুখ খুলেছেন। সিএনবিসি টিভি ১৮-কে এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা এ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। এই দাবির কারণেই কী তাঁকে মূল্য চোকাতে হয়েছে? অনেক ভেবেচিন্তে অভিনেত্রী বলেছেন, ‘আগেও অনেক বিষয় নিয়ে আমি কথা বলেছি। আর এ কারণে অনেক সময় আমাকে মূল্য চোকাতে হয়েছে। অন্য নারীর কাছে আমার এই দাবি যদি অন্যায্য মনে হয়, তাহলে তা–ই হবে। তবে এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পুরুষ সুপারস্টাররা বহু বছর ধরে দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে আসছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এটি কখনো আলোচনায় উঠে আসেনি। আমি তাঁদের নাম নিচ্ছি না, তাহলে বিষয়টা চর্চায় উঠে আসবে। অনেকে আবার সোম-শুক্রবার কাজ করেন, উইকেন্ডে কাজ করেন না।’
নীরবে লড়াই
বলিউডের নানান বিষয় নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন দীপিকা। আর এ কারণে অনেক সময় চর্চায় উঠে এসেছেন অভিনেত্রী।
তাঁর বক্তব্য, ‘আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে কথা বলেছি। তাই আমার কাছে এটা নতুন কিছু নয়। নায়ক-নায়িকার পারিশ্রমিকের বৈষম্য নিয়েও আমি আওয়াজ তুলেছিলাম। আর এ কারণে আমাকে নানান কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আমি সেই সব মানুষের মধ্যে একজন, যাঁরা নীরবে নিজের লড়াই নিজে লড়তে পছন্দ করেন। অনেক সময় অদ্ভুত কারণে কোনো বিষয় চর্চায় উঠে এসেছে। তবে এটা আমার পদ্ধতি নয়। আর আমি এই ধারায় বড় হয়ে উঠিনি। তবে হ্যাঁ, নিজের জন্য আওয়াজ ওঠানো, আর নিজের লড়াই নীরবে এবং মর্যাদার সঙ্গে লড়ে যাওয়াই আমার ধারা।’
অভিনয়ের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন দীপিকা। তাঁর সংস্থা ‘লিভ লাভ লাফ’-এর মাধ্যমে মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান। ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে এই সংস্থা। সারা দেশ ঘুরে মানসিক স্বাস্থ্যের সচেতনতা নিয়ে নানান কর্মসূচির আয়োজন করে। সম্প্রতি তিনি ‘লিভ লাভ লাফ’-এর ১০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করেছেন। শুক্রবার ১০ অক্টোবর ভারতে পালিত হয় ‘ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে’। বিশেষ এই দিন পালন করতে মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারাতে গিয়েছিলেন দীপিকা। সেখানকার মানুষদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ঘিরে সচেতনতা পৌঁছে দিতে নানান কর্মসূচির আয়োজন করে ‘লিভ লাভ লাফ’।