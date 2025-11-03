ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে সিনেমা মুক্তি স্থগিত চেয়ে রিট

৭ নভেম্বর মুক্তির কথা থাকলেও আইনি জটিলতায় পড়েছে ইয়ামি গৌতম ও ইমরান হাশমি অভিনীত সিনেমা ‘হক’। শাহ বানু বেগমের উত্তরাধিকারীরা সিনেমাটির মুক্তির স্থগিতাদেশ চেয়ে ইন্দোর হাইকোর্টে রিট করেছেন। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
পরিবারের অভিযোগ, ছবিটি মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করেছে এবং শরিয়া আইনকে অবমাননাকর ও নারীবিরোধী মনোভাব নিয়ে উপস্থাপন করেছে। তারা আরও দাবি করেছে যে ছবির নির্মাতারা শাহ বানু বেগমের জীবন বা গল্প চিত্রিত করার জন্য কোনো আইনি অনুমোদন বা উত্তরাধিকারীদের সম্মতি নেননি।
পরিবারের পক্ষে আবেদনকারী আইনজীবী তৌসিফ জে. ওয়ারসি বলেন, ‘চলচ্চিত্রে শাহ বানুর ব্যক্তিগত জীবন দেখানো হয়েছে। ছবির দৈর্ঘ্য দুই ঘণ্টার বেশি। আমরা জানি না কোন কোন ঘটনা দেখানো হয়েছে বা কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই মুক্তির আগে গল্প ও মূল থিমের তথ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করা উচিত।’
নির্মাতাদের পক্ষে হিতেশ জৈন ও অমিত নায়ক এই মামলায় লড়ছেন। তবে তাঁরা এ বিষয়ে মন্তব্য করেননি।
এর আগে ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তরাধিকারীরা নির্মাতাদের নোটিশ পাঠিয়ে ছবির মুক্তি স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।
নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছিল, শাহ বানুর ব্যক্তিগত জীবন অনুমতি ছাড়া দেখানো হয়েছে, যা মানহানির পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন করে। তবে নির্মাতারা সে কথা আমলে না নেওয়ায় তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।
হাইকোর্টে শিগগিরই মামলাটির শুনানি হবে।