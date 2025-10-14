শুটিংয়ে হঠাৎ অসুস্থ, বাঁচানো গেল না রাজুকে

কন্নড় অভিনেতা রাজু তালিকোট মারা গেছেন। গতকাল সোমবার বেঙ্গালুরুর উদুপিতে একটি সিনেমার শুটিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের বরাতে খবরটি নিশ্চিত করেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। জানা গেছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার।
সোমবার উদুপি জেলায় শুটিংয়ের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজু। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।
তাঁর আসল নাম ছিল রাজেসাব মকতুমসাব ইয়াঙ্কাঞ্চি। রাজু তালিকোট মঞ্চ ও চলচ্চিত্র—উভয় ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরেই হৃদ্রোগে ভুগছিলেন অভিনেতা। এর আগেও কয়েকবার অসুস্থ হয়েছেন, তবে এবার আর অভিনেতাকে বাঁচানো যায়নি।
অভিনেতার মৃত্যুতে কর্ণাটক উপমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রখ্যাত থিয়েটার অভিনেতা, কমেডিয়ান রাজু তালিকোটের মৃত্যু হৃদয়বিদারক। তিনি অনেক কন্নড় চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রয়াণ কন্নড় চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এক বড় ক্ষতি।’
রাজু তালিকোট ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তালিকোটে জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণে তিনি এই নামেই পরিচিতি পান। তাঁর মা–বাবাও ছিলেন থিয়েটার শিল্পী; কাজ করতেন শ্রীগুরু খাসগটেশ্বর নাট্য সংঘে।
রাজু ছোটবেলা থেকে মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। তবে মা-বাবার মৃত্যুর কারণে চতুর্থ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন হোটেলে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবেও কাজ করেন। পরে ফিরে আসেন নাট্যজগতে।
রাজু তালিকোটের প্রথম চলচ্চিত্র ছিল ‘হেন্দাথি আন্দারে হেন্দাথি’। পরে তিনি অভিনয় করেন ‘মানসারে’, ‘পঞ্চরঙ্গি’, ‘রাজাধানি’, ‘লাইফু ইস্তেনে’, ‘আলেমারি’, ‘মাইনা’, ‘টোপিওয়ালা’, ‘পাঞ্জাবি হাউস’সহ অন্যান্য ছবিতে। এ ছাড়াও ‘বিগ বস’-এ কন্নড় সংস্কারের সপ্তম মৌসুমে অংশ নেন তিনি।