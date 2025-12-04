এগুলো কি পোশাক! গানের দৃশ্যে অর্ধনগ্ন, স্বরার অস্বস্তি

অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ‘বীরে ডি ওয়েডিং’ সিনেমার শুটিং প্রসঙ্গে কথা বলেন। অভিনেত্রী জানান, সিনেমাটিতে নিজের ‘অর্ধনগ্ন’ পোশাক নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন। এমনকি সিনেমার প্রযোজক-স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘এগুলো কি পোশাক?’
সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প
স্বরা বললেন, সাধারণত তিনি চরিত্রের জন্য শরীরের ভাষা ও সংলাপের ওপর অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি করেন। কিন্তু গ্ল্যামার চরিত্রগুলো তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন। ‘বীরে ডি ওয়েডিং’ সিনেমায় নিজের চরিত্রের জন্য চেহারা, পোশাক ও নির্দিষ্ট ফিটনেস বজায় রাখার চাপের কারণে কাজটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে রিয়ার সমর্থন তাঁর জন্য কাজটা সহজ করে দেয়।
‘অর্ধনগ্ন’ হয়ে গানের দৃশ্যে
স্বরা জানালেন, ‘প্রতিদিন সুন্দর দেখানোর জন্য লেন্স, মেকআপ, নতুন চুল—সবকিছুতে মনোযোগ দিতে হয়েছিল। কখনো কখনো আমি পোশাক পরে প্রশ্ন করতাম, এটা কী? “তারেফান” গানের শুটিংয়ে আমি প্রথমবার বডিসুট পরেছিলাম। এটি মূলত ওয়ান-পিস সুইমিং পোশাক, ডিপ নেকসহ, হিলস বা বুটের সঙ্গে।’
এই পোশাক নিয়ে অস্বস্তির কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ভ্যানিটি ভ্যান থেকে পার্কিং থেকে স্টুডিও পর্যন্ত যেতে হতো। আমি রিয়াকে বললাম, এগুলো কি পোশাক? আমি অর্ধনগ্ন, এভাবে কীভাবে স্টুডিওতে যাব? তাই আমি একটি তোয়ালে চেয়েছিলাম, নিজেকে ঢাকাতে। কারণ, খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল।’
তবে এত চ্যালেঞ্জ থাকারও পরও স্বরা মনে করেন গ্ল্যামার চরিত্রটিতে তিনি ভালোভাবেই উতরে গেছেন। জানা গেছে, আগামী বছর সিনেমাটির সিকুয়েল আসবে।
মিড ডে অবলম্বনে