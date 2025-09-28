শাহরুখের সামনে সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন নির্মাতা

হিন্দি রোমান্টিক সিনেমার নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম মনে করা হয় তাঁকে। শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, ঋষি কাপুরের মতো তারকার ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাঁর। কিন্তু এবার শুটিংয়ে শাহরুখের সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্মাতা। গতকাল ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রয়াত এই নির্মাতার জন্মদিন। এ উপলক্ষে ফিরে দেখা যাক তাঁর ক্যারিয়ারের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনায়।
অমিতাভ বচ্চনের ক্যারিয়ারে অবদান
যশ চোপড়া অমিতাভ বচ্চনের ক্যারিয়ার দুইবার বাঁচিয়েছেন। প্রথমবার ১৯৭৫ সালের ‘দিওয়ার’ দিয়ে, যা অমিতাভকে ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’ খ্যাতি এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে যখন অমিতাভের ক্যারিয়ার কমে গিয়েছিল, চোপড়া তাঁকে ‘মোহব্বতে’ ছবিতে সুযোগ দিয়ে ফের আলোচনায় নিয়ে আসেন। কৃতজ্ঞতায় অভিতাভ মাত্র এক রুপি পারিশ্রমিক নেন।
ঋষি কাপুরের সঙ্গে পরামর্শ
ঋষি কাপুর প্রাথমিকভাবে ‘কাভি কাভি’ ছবিতে কাজ করতে দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যশ চোপড়া ও শশী কাপুর তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন। আজও এই রোমান্টিক সিনেমাটি অনেক দর্শকের প্রিয়।
শাহরুখ খানের সঙ্গে রসায়ন
শাহরুখ খানকে রোমান্টিক তারকা হিসেবে গড়ে তোলার বড় অবদান যশ চোপড়ার। তিনি প্রথমেই শাহরুখকে ‘ডর’ ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে উৎসাহিত করেন, যা বড় ব্যবসায়িক সাফল্য আনে। পরে ‘দিল তো পাগল হ্যায়’, ‘বীর-যারা’, ‘জব তাক হ্যায় জান’–এর মতো ছবির মাধ্যমে শাহরুখকে রোমান্টিক হিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন।
শেষ শটের আবেগ
‘জব তাক হ্যায় জান’ ছিল যশ চোপড়ার শেষ পরিচালিত ছবি। শুটিং চলাকালীন, লাদাখের প্রতিকূল পরিবেশে শেষ শটের সময় আবেগে ভেঙে পড়েন নির্মাতা। শাহরুখ স্মরণ করেন, ‘তিনি বলেছিলেন, “এটাই আমার শেষ ছবি।” আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, কেন? তিনি বললেন, “এটাই শেষ শট, আর কিছু বাকি নেই।”’
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস