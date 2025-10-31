অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনার ছবি ফাঁস, রেগে আগুন সোনাক্ষী

আর কিছু দিনের মধ্যেই মা হবেন ক্যাটরিনা কাইফ। বেবিবাম্পের ছবি ভাগ করে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে সুখবর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পাপারাজ্জিরা অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনাকে একবারও ক্যামেরাবন্দী করতে পারেননি। অবশেষে ক্যাটরিনার বাড়ির বাইরে থেকেই তাঁকে ক্যামেরাবন্দী করার চেষ্টা করলেন তাঁরা। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিনেত্রীর অনুরাগীরা।
আজ শুক্রবার সকালে ক্যাটরিনার কয়েকটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিজের বাড়ির বারান্দায় ছিলেন অভিনেত্রী। পরনে ছিল হালকা গোলাপি রঙের পোশাক। ছবি ঝাপসা হলেও, ক্যাটরিনার চোখেমুখে মাতৃত্বের ছাপ লক্ষ করেন অনুরাগীরা। কিন্তু এভাবে কেন ছবি তোলা হলো? সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।
ক্যাটরিনার এক অনুরাগী ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ক্যামেরা ধরার আগে সভ্যতা শিখুন। বাড়ির মধ্যে ক্যামেরা তাক করছেন কোন সাহসে! মানুষ কি নিজের ব্যক্তিগত পরিসরেও শান্তিতে থাকতে পারবে না? এভাবে গোপনে ছবি তোলা অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।’
এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের কী সমস্যা? নিজের বাড়িতে থাকা একজন নারীর ছবি অনুমতি ছাড়া তুলে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা? আপনারা সবাই অপরাধীর চেয়ে কম নয়। লজ্জাজনক।’
সমালোচনার পর পোর্টালটি পোস্টটি পরবর্তী সময়ে মুছে দেয়। ভক্তরা সোনাক্ষীর এই সাহসিকতাকে প্রশংসা করেছেন। তবে পুরো ঘটনাটি নিয়ে ক্যাটরিনা বা ভিকি এখনো মন্তব্য করেননি।