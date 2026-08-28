নেপালের দুর্যোগ থেকে কীভাবে রক্ষা পেলেন অভিনেত্রী মানসী

নেপালের দুর্যোগ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ভারতীয় অভিনেত্রী মানসী পারেখ। বর্তমানে তিনি নিরাপদে চীনে অবস্থান করছেন। সদগুরু কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় যোগ দিতে সেখানে গেছেন তিনি।
নেপালের তিব্বত সীমান্তবর্তী গিরং বন্দর এলাকায় দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওই এলাকায় ২৭ আগস্ট যাওয়ার কথা ছিল মানসীর। তবে তার আগেই সেখান থেকে সরে যাওয়ায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেপালের বন্যার ভয়াবহ ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন মানসী। একটি ভিডিওতে তিনি লেখেন, ‘কী খারাপ অবস্থা হয়েছে! বৃহস্পতিবার তো এখানেই থাকার কথা ছিল আমার। মাত্র কয়েক দিন আগেই এই জায়গায় আমি গিয়েছিলাম। সকলে এত ভালোভাবে আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, সেটা ভোলার নয়। এখন তো গোটা রাজ্যই পানির নিচে।’
অন্য এক পোস্টে জীবনের অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরে মানসী লিখেছেন, ‘জীবন বড্ড অনিশ্চিত, কিন্তু যা ঘটেছে তা সত্যিই মন ভেঙে দিচ্ছে বারবার।’
নেপালে আটকে পড়া ও বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রার্থনার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। মানসী বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা চীনে নিরাপদে আছেন। তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বন্যার মধ্যে আটকে পড়া মানুষদের খুঁজে বের করতেও ইশা ফাউন্ডেশন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।
নেপালের এই দুর্যোগে বেশ কয়েকজন ভারতীয় তারকাও আটকা পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা খরাজ মুখার্জি। অন্যদিকে বাংলাদেশি অভিনেত্রী অপু বিশ্বাসও নেপালে গিয়ে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছেন বলে জানা গেছে।