অসিন। ইনস্টাগ্রাম থেকে
আমির, সালমানের সেই নায়িকা এখন কোথায়

দক্ষিণ ভারত থেকে বলিউড—সবখানেই নিজের অভিনয়দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন অভিনেত্রী অসিন। ‘গজনি’, ‘রেডি, ‘হাউসফুল ২’—বাণিজ্যিক সাফল্যের পরপরই তিনি ছিলেন তারকাখ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু মাত্র ২৫টি ছবিতে কাজ করেই বিদায় নিলেন বড় পর্দা থেকে। গতকাল ছিল তাঁর ৪০তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে আলো ফেলা যাক অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে।

কোচির শৈশব
 ১৯৮৫ সালের ২৬ অক্টোবর কেরালার কোচিতে জন্ম অসিনের। ক্যাথলিক পরিবারে বড় হওয়া এই অভিনেত্রীর বাবা ছিলেন সিবিআই কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী, মা সার্জন। নেভাল পাবলিক স্কুল ও সেন্ট টেরেসা কলেজে পড়াশোনা করেছেন তিনি।

অভিনয়ে অভিষেক ১৫ বছর বয়সে
মাত্র ১৫ বছর বয়সে ‘নারেন্দ্রন মাকান জয়কান্তন বাকা’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু অসিনের। এরপর ‘আম্মা নান্না’ ও ‘তামিলা আম্মাই’, ‘এম. কুমারন সন অব মাহালক্ষ্মী’ ইত্যাদি দক্ষিণের জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেন।

২০০৮ সালে আমির খানের সঙ্গে ‘গজনি’—প্রথম বলিউড ছবি; আর সেই ছবিই অসিনকে রাতারাতি ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ বানিয়ে দেয়। এরপর ‘রেডি’–তে সালমান খানের সঙ্গে, ‘খিলাড়ি ৭৮৬’ ও ‘হাউসফুল ২’–এ অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন; সবই বক্স অফিস হিট।

সাত ভাষায় সাবলীল অভিনেত্রী
মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি ও সংস্কৃত—মোট সাতটি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন অসিন। নায়িকাদের মধ্যে এমন দক্ষতা খুব কমই দেখা যায়।

ম্যাচমেকার অক্ষয় কুমার!
অভিনয় ক্যারিয়ারের মাঝেই নিজের জীবনে আসে সত্যিকারের প্রেম। ‘হাউসফুল ২’–এর প্রচারের সময় অক্ষয় কুমার পরিচয় করিয়ে দেন অসিনকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মাইক্রোম্যাক্স প্রতিষ্ঠাতা রাহুল শর্মার সঙ্গে। সেই পরিচয়ই পরিণত হয় ভালোবাসায়।
রাহুলের সরলতা আর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন অসিন।

এরপর ধীরে ধীরে এগোয় সম্পর্ক এবং ২০১৬ সালে মুম্বাইয়ে জাঁকজমক আয়োজনে বিয়ে করেন তাঁরা।
সেই বছরই মুক্তি পাওয়া ‘অল ইজ ওয়েল’ই ছিল অসিনের শেষ ছবি। বিয়ের পরই বিদায় নেন অভিনয়জগৎ থেকে।

এখন কোথায় অসিন
২০১৭ সালে জন্ম নেয় তাঁদের কন্যা অরিন রেন—মা আর বাবার নাম মিলিয়ে রাখা এই নামে নেই কোনো উপাধি; কুসংস্কার ও বৈষম্য থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে চান তিনি। আজ আর ক্যামেরার আলোয় নয়—পরিবারই তাঁর অগ্রাধিকার। স্বামী ও মেয়েকে নিয়ে মুম্বাইতেই স্থায়ী হয়েছেন অসিন। খুব কমই দেখা দেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
