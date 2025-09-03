নতুন নতুন ছবিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছেন দিশা

১৯৯২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে জন্ম তাঁর। বাবা ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা, মা চাকরি করতেন স্বাস্থ্য বিভাগে২০১৫ সালে তেলেগু সিনেমা ‘লোফার’ দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক। হিন্দি সিনেমায় প্রথম দেখা যায় নীরজ পান্ডের ‘এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি’-তে। এ ছবিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রেমিকার চরিত্রে দেখা যায় দিশাকেস্কুল ও কলেজে দিশা পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলেন, চেয়েছিলেন বিমানবাহিনীতে ক্যারিয়ার গড়তে। তবে মডেলিং শুরুর পর ধীরে ধীরে অভিনয়েই ক্যারিয়ার গড়েনগত এক দশকে প্রধান নায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি দিশা। তবে তাঁকে দেখা গেছে ‘বাঘি ২ ’, ‘রাধে’, ‘ভারত’, ‘এক ভিলেন রিটার্নস’, ‘মালাং’, ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ইত্যাদি সিনেমায়; যেগুলো কমবেশি আলোচিত হয়েছেনিজের সব সিনেমার মধ্যে দিশা অবশ্যই মনে রাখবেন ‘ভারত’-এর কথা। সালমান খানের সঙ্গে এ সিনেমায় তাঁর অভিনীত গান আলোচিত হয়েছিল তবে সিনেমার চেয়ে সম্পর্কের কারণে বেশি আলোচনায় ছিলেন দিশা। টাইগার শ্রফের সঙ্গে তাঁর প্রেম নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে