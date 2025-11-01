৭ কোটি বাজেটে ৯০ কোটি আয়, সবাইকে টেক্কা দিয়েছে এই সিনেমা

হিন্দিতে ‘ছাবা’, ‘সাইয়ারা’ চলতি বছর বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। দক্ষিণি সিনেমার মধ্যে ‘লোকাহ চ্যাপটার ১: চন্দ্র’, ‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ ভালো ব্যবসা করেছে। কিন্তু বাজেটের তুলনায় ব্যবসায়িক সাফল্যে বিচার করলে সবাইকে পেছনে ফেলেছে একটি দক্ষিণি সিনেমা। মাত্র ৭ কোটি রুপি বাজেটের ছবিটি আয় করেছে ৯০ কোটি রুপি!
২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বড় তারকা ও বাজেটের সিনেমা যেমন হিট হয়েছে, তেমনই কিছু চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে ছোট বাজেটের চলচ্চিত্র থেকে। সেই ছোট বাজেটের তামিল ছবি ‘টুরিস্ট ফ্যামিলি’ পুরো বছরকে ছাপিয়ে গেছে, যা এখন ২০২৫ সালের সবচেয়ে লাভজনক সিনেমা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
‘টুরিস্ট ফ্যামিলি’: হৃদয়স্পর্শী গল্পের সাফল্য
‘টুরিস্ট ফ্যামিলি’ পরিচালনা করেছেন অভিশান জেভিন্থ, যিনি এটি দিয়ে পরিচালনায় অভিষেক করছেন। সিনেমার কাহিনি শ্রীলঙ্কা থেকে আসা এক তামিল পরিবারের ভারতযাত্রাকে ঘিরে। পরিবারটি অর্থনৈতিক সংকট থেকে ‘উন্নত জীবনের’ আশায় দেশ ছাড়ে।
সিনেমায় অভিনয় করেছেন এম সাসিকুমার, সিমরন, মিঠুন জয় শঙ্কর, কামালেশ জগন। এ ছাড়া যোগী বাবু, রমেশ তিলক, এম এস ভাস্কার, এলাঙ্গো কুমারাভেল, শ্রীজা রাভি, ভাগবতি পেরুমালও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন।
মিলিয়ন ডলার স্টুডিওস ও এমআরপি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে সিনেমাটি ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল এবং আন্তর্জাতিকভাবে ১ মে মুক্তি পেয়েছিল। মাত্র ৭ কোটি রুপি বাজেট থাকা সত্ত্বেও সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৯০ কোটি টাকা আয় করেছে এবং প্রায় ১ হাজার ২০০% লাভ করেছে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য!
বক্স অফিস যাত্রা
‘টুরিস্ট ফ্যামিলি’ ভারতীয় বাজারে প্রথম দিনে ২ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি আয় করেছে। সিনেমার গল্প ও অভিনয় দর্শকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম সপ্তাহেই বক্স অফিস থেকে ২৩ দশমিক ৩ কোটি রুপি আয় করে চমকে দেয় সিনেমাটি।
পাঁচ সপ্তাহ ধরে প্রেক্ষাগৃহে চলার পর সিনেমার মোট বিশ্বব্যাপী আয় দাঁড়িয়েছে ৯০ কোটি, যার মধ্যে ৭০ দশমিক ৭ কোটি রুপি ভারতীয় বাজার থেকে এসেছে।
ছোট বাজেট বনাম বড় তারকা
২০২৫ সালের বড় হিটগুলোর মধ্যে ভিকি কৌশলের ‘ছাবা’ ৯০ কোটি বাজেটে ৮০৮ কোটি রুপি আয় করেছে, যা প্রায় ৮০০ শতাংশ লাভ। তবে ‘টুরিস্ট ফ্যামিলি’ ৭ কোটি বাজেটে ৯০ কোটি আয় করে ১ হাজার ২০০ শতাংশ লাভ করেছে, যা ‘ছাবা’র তুলনায় অনেক বেশি।
