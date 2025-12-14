৬ দেশে নিষিদ্ধ ‘ধুরন্ধর’, নেপথ্যে কী

মুক্তির পর থেকেই আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে, বিশ্বব্যাপী আয় পেরিয়ে গেছে ৩০০ কোটি রুপি। ছবিটি নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্কও। তবে দুনিয়ার নানা প্রান্তে মুক্তি পেলেও, ছয়টি দেশ ‘ধুরন্ধর’–এর প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করেছে।
মধ্যপ্রাচ্যে ছয়টি দেশ—বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পায়নি। অভিযোগ, ছবিটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বার্তা থাকার কারণে এই দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়নি। তবে কেন মুক্তি পায়নি, তা নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি দেশগুলো।
সিনেমার প্রযোজনা সংস্থার একটি সূত্র জানায়, তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে সিনেমাটি মুক্তির জন্য জোর চেষ্টা করেছেন। কারণ, এই অঞ্চলে প্রচুর প্রবাসী ভারতীয় থাকেন। মধ্যপ্রাচ্য হিন্দি সিনেমার বড় বাজার। কিন্তু অনেকভাবে মুক্তির চেষ্টা করা হলেও কোনো দেশই ছাড় দেয়নি। এর ফলে ‘ধুরন্ধর’–এর মুক্তি ওই অঞ্চলে সম্ভব হয়নি।
তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগে ‘ফাইটার’, ‘স্কাই ফোর্স’, ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’, ‘আর্টিকেল ৩৭০’, ‘টাইগার ৩’, ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমাগুলোও শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তি পায়নি। পরে কয়েকটি দেশ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। যেমন ‘ফাইটার’ পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মুক্তি পেয়েছিল।
‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ মুক্তির ছয় বছর পর আদিত্য ধর ফিরেছেন ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা নিয়ে। এখানে দেখানো হয়েছে এক ভারতীয় গুপ্তচরের পাকিস্তানের ভেতরে গিয়ে দুঃসাহসী অভিযানের গল্প। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুনসহ অনেকে।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে