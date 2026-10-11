২৫ কোটি বাজেটে ৩৩০ কোটি আয়! কোন জাদুতে রেকর্ড গড়ল এই সিনেমা

নিভিন পাউলি ও মামিথা বাইজুর রোমান্টিক কমেডি ‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’ মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা’র আয়কেও ছাড়িয়ে গেছে। পরিচালকের গল্প বলার ধরন, দর্শকের মুখে মুখে প্রচার এবং আন্তর্জাতিক বাজার—এই সবকিছুর মিশ্রণে ছবিটি এখন মালয়ালম সিনেমার বড় সাফল্যের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। মাত্র ২৫ কোটি রুপি নির্মাণব্যয়ের এই রোমান্টিক কমেডি বিশ্বজুড়ে আয় করেছে ৩৩০ কোটি রুপির বেশি। আয়-ব্যয়ের অনুপাত প্রায় ১৩ গুণ। শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, ছবিটি মালয়ালম চলচ্চিত্রের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা হিসেবেও স্থান করে নিয়েছে। সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তির পর সিনেমাটি নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে বাংলাদেশে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ৯ অক্টোবরের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট আয় ৩৩০ কোটি ৯৩ লাখ রুপি। এর মধ্যে ভারতের বাজার থেকে এসেছে ১৯২ কোটি ৪৮ লাখ রুপি, আর বিদেশের বাজার থেকে ১৩৮ কোটি ৪৫ লাখ রুপি। ভারতের নেট আয় ১৬৪ কোটি ৯১ লাখ রুপি।
সাফল্যের কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের গল্প
‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’ পরিচালনা করেছেন গিরিশ এডি। প্রধান দুই চরিত্রে আছেন নিভিন পাউলি ও মামিথা বাইজু। ছবির গল্পে প্রেম, সংকোচ, বয়সের ব্যবধান এবং সম্পর্কের জটিলতা আছে। প্রচলিত রোমান্টিক ছবির মতো নায়ককে সব সময় আত্মবিশ্বাসী, সাহসী বা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখানো হয়নি এখানে। বরং তার দ্বিধা, অস্বস্তি ও সাধারণ মানুষের মতো আচরণই গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।
গিরিশ এডির সিনেমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিচিত জীবনের কাছাকাছি থাকা চরিত্র ও পরিস্থিতি। তাঁর নায়কেরা সব সময় জানেন না কী করতে হবে; প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হন, বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটান এবং ছোটখাটো ঘটনা থেকে হাস্যরস তৈরি হয়। পরিচালকের আগের ছবি ‘থান্নির মাথান দিনাঙ্গাল’, ‘সুপার শরন্যা’ ও ‘প্রেমালু’তেও এমন চরিত্র ও পরিস্থিতি দেখা গেছে।
এই ঘরানার ছবিতে বড় কোনো ঘটনা বা নাটকীয় মোড়ের চেয়ে চরিত্রের আচরণ, সংলাপ ও সম্পর্কের সূক্ষ্মতা বেশি গুরুত্ব পায়। দর্শক চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজের পরিচিত মানুষকে খুঁজে পান। গিরিশের সিনেমায় সেই পরিচিতির অনুভূতি হাস্যরসের পাশাপাশি আবেগও তৈরি করে। ‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’-এর সাফল্যেও এই বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
নিভিন পাউলি ভিন্নধর্মী নায়ক
মালয়ালম সিনেমায় নিভিন পাউলি একসময় রোমান্টিক নায়ক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ক্যারিয়ারে উত্থান-পতন ছিল। ‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’-এ গিরিশ তাঁকে এমন এক চরিত্রে হাজির করেছেন, যিনি প্রচলিত অর্থে অতিমানবীয় নায়ক নন। বরং তাঁর স্বাভাবিকতা, লাজুক আচরণ ও ছোটখাটো বিব্রতকর মুহূর্তই দর্শকের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।
ছবিতে নিভিনের চরিত্র জাস্টিন ত্রিশোর্ধ্ব একজন ক্যাটারার। নিজের কাজ জানেন, আশপাশের মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য এবং ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিশ্বাস কম। পাশের বাড়িতে থাকা কলেজপড়ুয়া এক তরুণী তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখালে তিনি পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খান। বয়সের ব্যবধান নিয়ে তৈরি রোমান্টিক গল্পটি তাই শুধু প্রেমের আকর্ষণে আটকে থাকে না; সম্পর্কের সীমারেখা, সংকোচ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়ও সামনে আনে।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গিরিশের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, এমন চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে তার আচরণে স্বাভাবিকতা থাকা জরুরি। নায়ক যদি প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রচলিত রোমান্টিক সিনেমার মতো আচরণ করেন, তাহলে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হতে পারে। নিভিনের অভিনয়ে সেই অস্বস্তি ও মানবিক দিক ফুটে ওঠায় চরিত্রটি দর্শকের কাছে আলাদা হয়ে উঠেছে।
মামিথা বাইজুও ছবির গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ। তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিচিত এই অভিনেত্রী নিজের চরিত্রে প্রেমের উদ্যোগ নেওয়া, অনুভূতি প্রকাশ করা এবং সম্পর্কের সমীকরণ বদলে দেওয়ার জায়গাটি সামলেছেন। নিভিন ও মামিথার পর্দার রসায়ন ছবিটির রোমান্টিক কমেডির আবহ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন বিনয় ফোর্ট, সুরেশ কৃষ্ণ, শ্যাম মোহন, শ্রিন্দা।
২৫ কোটি থেকে ৩৩০ কোটি
ছবিটির বাজেট সম্পর্কে পরিচালক গিরিশ এডি সম্প্রতি ক্লাব এফএমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি রুপি। তাঁর মতে, মালয়ালম সিনেমার বর্তমান বাস্তবতায় এই বাজেটকে খুব বড় বলা যায় না। একসময় ১০ কোটি রুপির বাজেটকেও বড় আয়োজন হিসেবে দেখা হতো; এখন তা তুলনামূলক স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেছেন, হঠাৎ করে বিপুল বাজেটের সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা তাঁর নেই। বড় বাজেটের ছবি করলেও সেটি যেন গল্প ও তারকার উপযোগী হয়, সেটিই তাঁর ভাবনা।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিটি ভারতে মোট ১৯২ কোটি ৪৮ লাখ রুপি গ্রস আয় করেছে। বিদেশের বাজার থেকে এসেছে ১৩৮ কোটি ৪৫ লাখ রুপি। মালয়ালম ভাষার পাশাপাশি তামিল ও তেলুগু সংস্করণেও ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। বিভিন্ন ভাষার দর্শকের কাছে পৌঁছানোর এই কৌশলও আয়ের বিস্তারে সহায়ক হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।
ফাহাদ ফাসিলের ব্যাখ্যা: সব টাকা প্রযোজকের নয়
‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’-এর সহপ্রযোজক অভিনেতা ফাহাদ ফাসিল সম্প্রতি এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। কিউ স্টুডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আলোচনায় যে ৩০০ কোটির বেশি আয়ের কথা বলা হচ্ছে, তার অর্ধেকও প্রযোজকদের হাতে আসবে না। কারণ, এই অঙ্কটি ছবির মোট গ্রস আয়; এর সবটুকু প্রযোজকের মুনাফা নয়।
গালফ নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদেশি এজেন্ট, পরিবেশক ও প্রেক্ষাগৃহের অংশ এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বাদ দেওয়ার পর প্রযোজকের হাতে আসে বাকি অর্থ। ছবিটি প্রযোজনা করেছে ভাবনা স্টুডিওস—যার সঙ্গে ফাহাদ ফাসিলের পাশাপাশি যুক্ত রয়েছেন দিলীশ পোথান ও শ্যাম পুষ্করন।
‘লোকা’কে পেছনে ফেলে শীর্ষে
‘বেথলেহেম কুদুম্বা ইউনিট’-এর আগে মালয়ালম সিনেমার সর্বোচ্চ বিশ্বব্যাপী আয়ের রেকর্ড ছিল ‘লোকা চ্যাপ্টার ১: চন্দ্র’র দখলে। কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত এবং ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সুপারহিরো সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০১ কোটি ৪১ লাখ রুপি আয় করেছিল বলে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে। গিরিশের ছবিটি সেই অঙ্ক ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে।
সর্বোচ্চ আয় করা মালয়ালম ছবির তালিকায় আরও রয়েছে ‘এল২: এম্পুরান’, ‘মঞ্জুমেল বয়েজ’ এবং ‘দৃশ্যম ৩’। সংবাদমাধ্যমটির হিসাবে, ‘এম্পুরান’ বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৬৬ কোটি ৮১ লাখ রুপি এবং ‘মঞ্জুমেল বয়েজ’ প্রায় ২৪১ কোটি ৩ লাখ রুপি আয় করেছিল। ‘দৃশ্যম ৩’-এর আয় ছিল প্রায় ২৩৯ কোটি ৮৩ লাখ রুপি।
দর্শকের মুখে মুখে প্রচারই বড় শক্তি
গিরিশ এডির সিনেমার সাফল্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাঁর গল্প বলার ধরনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর ছবির গল্প সাধারণত খুব জটিল নয়; বরং পরিচিত চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। দর্শক প্রথমে ছবিটি দেখে, তারপর বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের দেখার পরামর্শ দেন। এভাবেই দর্শক থেকে দর্শকে ছড়িয়ে পড়ে আগ্রহ।
পরিচালকের আগের ছবি ‘প্রেমালু’ও তুলনামূলক কম বাজেটে নির্মিত হয়ে বড় ব্যবসা করেছিল। প্রতিবেদনে ছবিটির বাজেট আনুমানিক ৮ থেকে ১০ কোটি রুপি এবং আয় ১৩০ কোটি রুপির বেশি বলা হয়েছে। ‘থান্নির মাথান দিনাঙ্গাল’ ও ‘সুপার শরন্যা’ও গিরিশের পরিচিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাঁর ছবিতে তরুণদের বন্ধুত্ব, প্রেমে প্রত্যাখ্যান, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও সামাজিক অস্বস্তি এমনভাবে উঠে আসে, যা দর্শকের কাছে পরিচিত মনে হয়।
এই সাফল্যের আরেকটি দিক হলো মালয়ালম ভাষাভাষী প্রবাসী দর্শক। কেরালমের বাইরে বসবাসকারী অনেক দর্শকের কাছে পর্দায় পরিচিত শহর, পাড়া, পারিবারিক সম্পর্ক ও রসবোধ ফিরে পাওয়ার আলাদা আনন্দ রয়েছে। একই সঙ্গে তামিল ও তেলুগু সংস্করণ ছবিটিকে বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। তবে এসব কারণকে ছবির সাফল্যের একমাত্র ব্যাখ্যা বলা যায় না; অভিনয়, নির্মাণ, মুক্তির সময় এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়াও বক্স অফিসে ভূমিকা রাখে।