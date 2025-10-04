অক্ষয় কুমার। এএনআই
অক্ষয়-কন্যার নগ্ন ছবি চান গেমার, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানালেন অভিনেতা

গতকাল মুম্বাইয়ে ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ অফিসে ‘সাইবার সচেতনতা মাস অক্টোবর ২০২৫’-এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। সেখানেই সাইবার অপরাধ নিয়ে কথা বলেন তিনি। জানান পরিবারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

কয়েক মাস আগে অক্ষয়ের ১৩ বছর বয়সী কন্যা নিতারা অনলাইনে একটি ভিডিও গেম খেলতে শুরু করেছিল। খেলার সময় এক অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় তার। প্রথম দিকে গেম খেলা নিয়ে সেই ব্যক্তি নিতারাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ভালো খেললে প্রশংসা করছিলেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিতারাকে সেই ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, সে ছেলে না কি মেয়ে। উত্তরে নিতারা জানিয়েছিল, সে মেয়ে।

অক্ষয় কুমার। অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

এরপর কী হয়েছিল—সেটা শোনা যাক অক্ষয়ের ভাষ্যেই, ‘নিতারা একজন মেয়ে, এটা জানার পর থেকেই সেই ব্যক্তির কথা বলার ধরন বদলে যায়। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিতারার কাছে নগ্ন ছবি চায়। কিন্তু নিতারা এমন প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই অনলাইন গেমটি বন্ধ করে দেয়।’

অক্ষয় অনুষ্ঠানে আরও বলেছেন, ‘সৌভাগ্যবশত আমার মেয়ে বুদ্ধি করে ওই খেলাটা বন্ধ করে দেয় এবং আমার স্ত্রীকে জানায়। ও যে এই কথাটা খোলাখুলি আমাদের জানাতে পেরেছে, এটাই বড় কথা।’
অক্ষয়ের পরামর্শ, অনলাইনে এমন নানা ক্ষতিকর মানুষ থাকে, যারা প্রথমে আপনার বিশ্বাস অর্জন করবে আর তারপর নিজেদের আসল রূপ দেখাবে। তাই প্রথম থেকেই সবার সাবধান থাকা উচিত। অভিনেতা সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এমন ঘটনা অনেক শিশুর জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে এবং এটি সাইবার ক্রাইমের অংশ।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

