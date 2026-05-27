‘দৃশ্যম ৩’ ছবিতের মোহনলাল। আইএমডিবি
‘দৃশ্যম ৩’ ছবিতের মোহনলাল। আইএমডিবি
বলিউড

‘দৃশ্যম ৩’ ঝড় চলছেই, ৬ দিনে কত আয় করল মোহনলালের ছবি

বিনোদন ডেস্ক

২০১৩ সালে মুক্তির পরই জিতু জোসেফের মালয়ালম থ্রিলার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পরে এর সিক্যুয়েলটিও ব্যাপক প্রশংসিত হয়। একইভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য পায় হিন্দি রিমেক দুটিও। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির কেন্দ্রে আছেন জর্জ, একজন সাধারণ কেব্‌ল ব্যবসায়ী। কিন্তু পরিবারকে বাঁচাতে তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে কম মানুষই। এবার এসেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা ‘দৃশ্যম ৩’। ২১ মে মোহনলালের জন্মদিনে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। মুক্তির পর প্রথম তিন দিনেই সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি টাকা আয় করে।

মুক্তির ষষ্ঠ দিনেও বক্স অফিসে দাপট দেখিয়ে সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ১৭০.৩২ কোটি রুপি। এর মধ্য দিয়ে ‘আদুজীবিথাম’–এর আয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে ছবিটি।

জিতু জোসেফের পরিচালিত এই থ্রিলার গতকাল মঙ্গলবার ভারতে আয় করেছে ৬.৪৫ কোটি রুপি। গত সোমবারের তুলনায় আয় কিছুটা কমলেও কর্মদিবসে ছবিটির দখল ছিল স্থিতিশীল। ছয় দিনে ভারতের মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৮.৬০ কোটি রুপিতে।
বিদেশেও দুর্দান্ত ব্যবসা করছে সিনেমাটি। ষষ্ঠ দিনে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে আরও ৬ কোটি রুপি। ফলে বিদেশে ছবিটির মোট আয় বেড়ে হয়েছে ৯০.৭০ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী আয় এখন ১৭০ কোটির ঘরে।

‘দৃশ্যম ৩’–এর পোস্টার। ইনস্টাগ্রাম থেকে

এর ফলে ‘দৃশ্যম ৩’ এখন সর্বকালের সপ্তম সর্বোচ্চ আয়কারী মালয়ালাম সিনেমা। একই সঙ্গে এটি ‘ভাজা ২’-এর পর ২০২৬ সালে ১৫০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করা দ্বিতীয় মালয়ালাম ছবি। এ ছাড়া মোহনলালের ক্যারিয়ারে এটি তৃতীয় সিনেমা, যা ২০০ কোটির ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এর আগে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল ‘থুডারাম’ ও ‘এল২ : এমপুরান’।
সবচেয়ে বড় বাজার হিসেবে এগিয়ে রয়েছে কেরালা। শুধু সেখান থেকেই ষষ্ঠ দিনে এসেছে ৫.৬৫ কোটি রুপি গ্রস। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা থেকে এসেছে ৬০ লাখ, তামিলনাড়ু থেকে ৫০ লাখ এবং কর্নাটক থেকে ৪৩ লাখ রুপি।

Also read:জর্জকুট্টির পরিবার ফিরেই বাজিমাত, কত আয় করল ‘দৃশ্যম ৩’

ভাষাভিত্তিক আয়েও মালয়ালাম সংস্করণই এগিয়ে। মালয়ালাম ভার্সন আয় করেছে ৫.৫০ কোটি রুপি নেট। তেলুগু সংস্করণ পেয়েছে ৬০ লাখ, তামিল সংস্করণ ২৫ লাখ এবং কন্নড় সংস্করণ ১০ লাখ রুপি।
দর্শক উপস্থিতির দিক থেকেও ছবিটি শক্ত অবস্থানে রয়েছে। মালয়ালাম সংস্করণের গড় দখল ছিল ৩৯.০৬ শতাংশ। সন্ধ্যা ও রাতের শোগুলোয় দর্শক উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি ছিল।

ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে

আরও পড়ুন