‘টাইগার ৩’–তে সালমানের সহ–অভিনেতা বারিন্দর মারা গেছেন

পেশাদার বডিবিল্ডার ও অভিনেতা বারিন্দর সিং ঘুমান মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বারিন্দরের বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। খবর এনডিটিভির
বারিন্দরের ম্যানেজার যাদবিন্দর সিং জানান, গতকাল সন্ধ্যায় কাঁধে ব্যথা অনুভব করলে তিনি চিকিৎসার জন্য পাঞ্জাবের অমৃতসরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় হার্ট অ্যাটাক হলে তাঁর মৃত্যু হয়।
বারিন্দরের ভাতিজা অমনজোত সিং ঘুমান জলন্ধরে সাংবাদিকদের বলেন, ‘হাসপাতালেই সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর।’
৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার ঘুমান ২০০৯ সালে ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ খেতাব জিতেছিলেন এবং ‘মিস্টার এশিয়া’ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। অভিনয়জগতে তিনি বলিউড তারা সালমান খানের সঙ্গে ‘টাইগার ৩’ (২০২৩) ছবিতে কাজ করেন। এর আগে তাঁকে দেখা গেছে ‘রোর : টাইগার অব দ্য সুন্দরবনস’ (২০১৪) ও ‘মারজাভা’ (২০১৯) ছবিতেও। ২০১২ সালে পাঞ্জাবি সিনেমা ‘কাবাড্ডি ওয়ান্স এগেইন’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় তাঁর।
গুরদাসপুরের বাসিন্দা বারিন্দর বর্তমানে জলন্ধরে বসবাস করতেন এবং সেখানে একটি জিমের মালিক ছিলেন। তিনি একজন নিরামিষভোজী বডিবিল্ডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং নিয়মিত নিজের অনুশীলনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতেন। সম্প্রতি তিনি ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।
তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কংগ্রেস সংসদ সদস্য সুখজিন্দর সিং রন্ধাওয়া বলেন, ‘পাঞ্জাবের খ্যাতনামা বডিবিল্ডার ও অভিনেতা বারিন্দর সিং ঘুমানের আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাঁর কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও প্রতিভা পাঞ্জাবকে গৌরবান্বিত করেছে।’
শিরোমণি আকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বডিবিল্ডার বারিন্দর ঘুমানের অকালমৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন; তরুণ প্রজন্মের জন্য তিনি প্রেরণা হয়ে থাকবেন।’