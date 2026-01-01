নতুন বছরে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন আলিয়া

নতুন বছরকে ঘিরে যখন চারদিকে আশা আর প্রত্যাশার আবহ, তখন বলিউড তারকা আলিয়া ভাটও সমান উদ্দীপিত। ২০২৬ সালে তাঁর ক্যারিয়ারে কী অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে রোমাঞ্চিত এই অভিনেত্রী বর্তমানে দুটি সিনেমার কাজে ব্যস্ত, যেগুলো চলতি বছরই মুক্তি পাওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই দুটি ছবিই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। এদিকে এক সাক্ষাৎকারে নতুন বছর উপলক্ষে নেওয়া বড় সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন তিনি।
নতুন বছরে দুই সিনেমা
এর একটি হলো শিব রাওয়াইল পরিচালিত ‘আলফা’, যেখানে আলিয়া ও অভিনেত্রী শর্বরী অভিনয় করছেন। এই ছবি ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সে প্রথম নারীপ্রধান সিনেমা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে আলিয়া আবারও পর্দায় ফিরছেন তাঁর স্বামী রণবীর কাপুরের সঙ্গে। ছবিটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন ভিকি কৌশলও।
দুটি ছবি ভিন্ন ধারার হলেও আলিয়া দুটিই নিয়ে সমান উচ্ছ্বসিত। ‘আলফা’ নিয়ে তাঁর উত্তেজনার বড় কারণ, বহুল আলোচিত ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। আর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর প্রতি আলাদা টান তৈরি হয়েছে প্রিয় তিন সহকর্মী—রণবীর, সঞ্জয় লীলা বানসালি ও ভিকির সঙ্গে আবার কাজ করার সুযোগে।
অ্যাকশন দৃশ্যে
এর আগে হলিউডের ‘হার্ট অব স্টোন’ ছবিতে অভিনয় করলেও আলিয়া মনে করেন না যে সেটি তাঁর জন্য পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন সিনেমা ছিল। কারণ, সেখানে তাঁর চরিত্রে খুব বেশি স্টান্ট বা অ্যাকশন দৃশ্য ছিল না। তাঁর মতে, ‘আলফা’ই তাঁর প্রথম প্রকৃত অ্যাকশন ছবি। যদিও ২০২৪ সালে বাসন বালা পরিচালিত ‘জিগরা’ ছবিতে তাঁকে অ্যাকশন চরিত্রে দেখা গিয়েছিল।
সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, সন্তানের জন্মের পর অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করা তাঁর জন্য বড় এক শেখার অভিজ্ঞতা ছিল। এতে তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর শরীর কতটা সক্ষম এবং কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে।
‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, এটি তাঁর কাছে ‘খুবই বিশেষ একটি সিনেমা’।
তাঁর ভাষায়, ‘এটি সেই বিরল ছবিগুলোর একটি, যার কাজ করতে গিয়ে কখনো ক্লান্তি আসে না, বরং শুটিং সেটে আরও বেশি সময় কাটানোর ইচ্ছা জাগে।’
‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি’র পর আবার সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়াকে তিনি নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করেন। ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।
আলিয়া বলেন, বানসালি প্রতিটি মুহূর্তে একধরনের জাদু তৈরি করতে জানেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করা ছিল একটি ‘অমূল্য অভিজ্ঞতা’, যা ছিল গভীরভাবে সহযোগিতামূলক।
‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর সেটের পরিবেশকে ‘নীরব ও মনোযোগী’ বলে বর্ণনা করেন আলিয়া। তাঁর মতে, ছবিটির কাজ তাঁর জন্য সৃজনশীলভাবে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। তিনি বলেন, ‘“গাঙ্গুবাই”-এর সেটে আমি শিখেছিলাম প্রতিদিন একেবারে খালি মন নিয়ে কাজে আসতে। এই অনিশ্চয়তা ও চমকই সঞ্জয় স্যারের কাজের প্রাণ। এতে পুরো প্রক্রিয়ার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে শেখা যায়।’
একসঙ্গে একাধিক ছবি নয়
৯ ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের মতো এখন আর একসঙ্গে একাধিক ছবির কাজ করেন না আলিয়া। বর্তমানে তিনি একসময় একটি সিনেমাতেই মনোযোগ দিতে চান। নতুন বছরে এই নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। এতে প্রতিটি কাজের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত থাকা যায়, পাশাপাশি মেয়ে রাহার জন্যও সময় বের করা সম্ভব হয়।
আলিয়া জানান, এখন যে গতিতে তিনি কাজ করছেন, তা তিনি উপভোগ করছেন। এতে যে ছবির কাজে তিনি যুক্ত থাকেন, তাতে নিজের সব শক্তি ও মনোযোগ ঢেলে দিতে পারছেন।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে