রাশমিকাকে নিষিদ্ধের গুঞ্জন কতটা সত্যি

এর মধ্যে বক্স অফিসে ঝড় তোলা ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা ‘কান্তারা: চ্যাপটার ১’ নিয়েও কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি রাশমিকাকেদুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে। রাশমিকা কি কন্নড় সিনেমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, নাকি তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে?
বিষয়টি আলোচনার মধ্যে গুড নিউজ কন্নড়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুঞ্জন নিয়েও প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনিনিষিদ্ধের গুঞ্জনের প্রশ্নে হাসতে হাসতে তিনি সরাসরি বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত আমাকে কেউ নিষিদ্ধ করেনি।’‘কান্তারা: চ্যাপটার ১’ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘ছবিটা মুক্তির প্রথম দুই-তিন দিনে আমি দেখিনি। পরে ছবিটা দেখি এবং টিমকে মেসেজও করি। ওরাও ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিয়েছে।’রাশমিকার ভাষ্য, সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। অনেক সময় সমালোচনার পেছনে থাকে ভুল–বোঝাবুঝি বা অসম্পূর্ণ তথ্যসামনে আদিত্য সারপোতদার পরিচালিত ‘থামা’ সিনেমায় দেখা যাবে রাশমিকাকে। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানাএর মধ্যে বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে বাগ্দান সেরেছেন রাশমিকা। ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের কথা রয়েছে তাঁদের। তবে বাগ্দান কিংবা বিয়ে নিয়ে তাঁরা দুজনেই এখনো প্রকাশ্যে কিছু বলেননি