রাশমিকাকে নিষিদ্ধের গুঞ্জন কতটা সত্যি

তারকা অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে কন্নড় ইন্ডাস্ট্রিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মাঝেমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। গুঞ্জন কতটা সত্যি?

কন্নড় ইন্ডাস্ট্রি থেকেই অভিনয়ে ক্যারিয়ার গড়েন রাশমিকা। ২০১৬ সালে ঋষভ শেঠি পরিচালিত ‘কিরিক পার্টি’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে তাঁর
এরপর দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার পাশাপাশি বলিউডের সিনেমায়ও নিয়মিত অভিনয় করছেন রাশমিকা। তবে কন্নড় সিনেমায় দেখা যায়নি তাঁকে
এর মধ্যে বক্স অফিসে ঝড় তোলা ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা ‘কান্তারা: চ্যাপটার ১’ নিয়েও কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি রাশমিকাকে
দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে। রাশমিকা কি কন্নড় সিনেমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, নাকি তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে?
বিষয়টি আলোচনার মধ্যে গুড নিউজ কন্নড়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুঞ্জন নিয়েও প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি
নিষিদ্ধের গুঞ্জনের প্রশ্নে হাসতে হাসতে তিনি সরাসরি বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত আমাকে কেউ নিষিদ্ধ করেনি।’
‘কান্তারা: চ্যাপটার ১’ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘ছবিটা মুক্তির প্রথম দুই-তিন দিনে আমি দেখিনি। পরে ছবিটা দেখি এবং টিমকে মেসেজও করি। ওরাও ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিয়েছে।’
রাশমিকার ভাষ্য, সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। অনেক সময় সমালোচনার পেছনে থাকে ভুল–বোঝাবুঝি বা অসম্পূর্ণ তথ্য
সামনে আদিত্য সারপোতদার পরিচালিত ‘থামা’ সিনেমায় দেখা যাবে রাশমিকাকে। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা
এর মধ্যে বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে বাগ্‌দান সেরেছেন রাশমিকা। ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের কথা রয়েছে তাঁদের। তবে বাগ্‌দান কিংবা বিয়ে নিয়ে তাঁরা দুজনেই এখনো প্রকাশ্যে কিছু বলেননি
