২১ দিনে ২৫৭ কোটি! রেকর্ডের অপেক্ষায় চমকে দেওয়া সিনেমাটি

বক্স অফিসে ঝড়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ দর্শকের প্রশংসা আর সমালোচকদের ইতিবাচক রিভিউ; গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে এর সবই পেয়েছে মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’। এবার বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ার অপেক্ষায় সিনেমাটি। মুক্তির ২১ দিন পরও ছবিটি শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। এখন এটি মাত্র আট কোটি রুপি দূরে মালয়ালম সিনেমার ইতিহাসের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমার রেকর্ড গড়তে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের
শিল্প বিশ্লেষণ সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, ২১তম দিনে ছবিটি আয় করেছে প্রায় ২ দশমিক ১ কোটি রুপি। ফলে কেবল ভারতে এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১২৬ কোটিতে। বিশ্বব্যাপী ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১’-এর আয় এখন পর্যন্ত ২৫৭ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।
‘এল-টু: এমপুরান’ ভাঙার পথে
ডমিনিক অরুণ পরিচালিত এই ছবি মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। ইতিমধ্যেই এটি ‘মাঞ্জুম্মেল বয়েজ’, ‘থুদারুম’ আর ‘২০১৮’-এর আয়কে ছাড়িয়ে গেছে। এখন শুধু ‘এল-টু: এমপুরান’ অতিক্রম করতে পারলেই ইতিহাস রচনা করবে।
নতুন প্রজন্মের সুপারহিরো
সুপারহিরো ঘরানার এই ছবিতে কাল্যাণী প্রিয়দর্শনের অভিনয় আর গল্পের ভিন্নতা দর্শকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। ফলে মুক্তির তিন সপ্তাহ পরও টিকিট কাউন্টারে ভিড় কমেনি। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ছবিটি মালয়ালম সিনেমার ‘সর্বকালের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার’ শিরোপা জিতে নেবে।
মুনাফা ভাগাভাগির ঘোষণা
সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী। ছবিতে আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ, আর প্রযোজনায় রয়েছে দুলকার সালমানের ওয়ে ফেয়ার ফিল্মস। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে দুলকার ঘোষণা দিয়েছেন, এই সিনেমার সব কিস্তির মুনাফা তিনি পুরো টিমের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।