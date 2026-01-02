প্রথম ঝলকেই ঝড় তুললেন প্রভাস–তৃপ্তি

সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা মানেই বিতর্ক। এর আগে তাঁর ‘কবীর সিং’ ও ‘অ্যানিমেল’ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। নতুন সিনেমা ‘স্পিরিট’ নিয়ে কী হবে, তা এখনই বলা মুশকিল। তবে প্রথম ঝলকেই ছবিটি যে আলোড়ন তুলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গতকাল বুধবার নতুন বছরের প্রথম দিনে এসেছে সিনেমাটির ফার্স্ট লুক পোস্টার।
নির্মাতারা নিজের এক্সে পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘নতুন বছরের প্রথম পোস্টারকে স্বাগত জানানো যাক।’
পোস্টার থেকে সিনেমার মুডের প্রথম ইঙ্গিত
পোস্টারে দেখা যাচ্ছে প্রভাসের দীর্ঘ চুল–দাড়ি। তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। শার্ট নেই, পিঠের অংশে দৃশ্যমান ক্ষতচিহ্ন ও ব্যান্ডেজ। বোঝা যায়, নির্মাতার আগের সিনেমার চরিত্রগুলোর মতো একটিও সহিংস চরিত্র হতে যাচ্ছে। পোস্টারে আরও দেখা যাচ্ছে, প্রভাসের ঠোঁটে সিগারেট এবং হাতে পানীয়র গ্লাস।
প্রভাসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তৃপ্তি দিমরি, যিনি হালকা রঙের শাড়ি পরে আছেন। শান্ত ও মনোযোগী ভঙ্গিতে প্রভাসের সিগারেট জ্বালাচ্ছেন, যা তাঁদের চরিত্রের মধ্যে একটি তীব্র মুহূর্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া
ছবির প্রথম ঝলক দেখে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
কেউ লিখেছেন, ‘বড় ঝড় আসছে।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘সহিংসতার রাজা, সেই নির্মাতা ফিরছেন।’
‘স্পিরিট’ সম্পর্কে
প্রভাস ও তৃপ্তির পাশাপাশি সিনেমায় অভিনয় করছেন বিবেক ওবেরয়, কঞ্চনা ও প্রকাশ রাজ। ধারণা করা হচ্ছে, প্রভাস একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে থাকবেন, তৃপ্তিকে দেখা যাবে তাঁর প্রেমিকা হিসেবে। প্রথমে এই চরিত্রের জন্য দীপিকা পাড়ুকোন চূড়ান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিন্তু কর্মঘণ্টা নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে তিনি ছবিটি ছেড়ে দেন।
সিনেমার লেখক, সম্পাদক ও পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। সিনেমাটি তেলেগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, মান্দারিন, জাপানি ও কোরিয়ান ভাষায় মুক্তি পাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
‘স্পিরিট’ চলতি বছরই মুক্তি পাবে। তবে নির্মাতারা এখনো মুক্তির চূড়ান্ত দিনক্ষণ প্রকাশ করেননি।
