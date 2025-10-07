অভিনেত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে নির্মাতা গ্রেপ্তার

এক অভিনেত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে দক্ষিণ ভারতীয় পরিচালক, অভিনেতা ও প্রযোজক বি আই হেমন্ত কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা, প্রতারণা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগে কী বলা হয়েছে?
২০২২ সালে হেমন্ত ওই অভিনেত্রীর কাছে গিয়ে একটি সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। দুই পক্ষের মধ্যে দুই লাখ রুপির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার অগ্রিম হিসেবে অভিনেত্রী পেয়েছিলেন ৬০ হাজার রুপি। কিন্তু শুটিং শুরু করতে অনেক দেরি হয়। হেমন্ত সেই সময় অভিনেত্রীকে অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য প্ররোচিত করেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, মুম্বাই ভ্রমণের সময় হেমন্ত অভিনেত্রীকে অযাচিতভাবে স্পর্শ করেন। যখন তিনি (অভিনেত্রী) প্রতিরোধ করেছিলেন, তখন হেমন্ত হুমকি দেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
অর্থনৈতিক ও অনলাইন হেনস্তা
অভিনেত্রী অভিযোগ করেছেন, হেমন্ত অর্থের অনিয়ম করেছেন এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া ছবি ও অপ্রকাশিত দৃশ্য অনলাইনে প্রকাশ করেছেন। একটি চেক বাউন্স হয়েছে এবং সিনেমার সেন্সর না হওয়া ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।
এখানেই শেষ নয়, ২০২৩ সালে হেমন্ত অভিনেত্রীর পানিতে নেশাজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।
বর্তমান পরিস্থিতি
হেমন্তকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে হাজির করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বলছে, তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে তারা শিগগিরই বিবৃতি দিয়ে বিস্তারিত জানাবে।