ইলিয়েনা কি বলিউড ছেড়েই দিলেন

বিয়ে ও সন্তানের জন্মের পর বলিউড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ইলিয়েনা ডি’ক্রুজ। তিনি কি অভিনয় ছেড়েই দিলেন? এবিপি আনন্দ অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক।
বিনোদন ডেস্ক
সম্প্রতি নেহা ধুপিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইলিয়েনা জানান, আপাতত দুই সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত তিনি। এখনই তিনি বলিউডে ফেরার কোনো পরিকল্পনা করছেন না
ইলিয়েনার ঝুলিতে রয়েছে ‘বরফি’র মতো হিট ছবি, কিন্তু সেই খ্যাতির মোহে না ছুটে, জীবনকে উপভোগ করতে চান ইলিয়েনা। তাঁর দুই সন্তান খুবই ছোট, সে কারণে এখন তাদের সময় দিতে চান তিনি
২০২৩ সালে স্বামী মাইকেল ডোলানকে নিয়ে প্রকাশ্যে আসেন ইলিয়েনাএর আগে ইলিয়েনার কোল আলো করে আসে প্রথম সন্তান কোয়া ফিনিক্স ডোলানএই বছরের জুনে দ্বিতীয় ছেলের জন্ম হয়েছেবর্তমানে ভারতে নয়, টেক্সাসে বসবাস করছেন ইলিয়েনাইলিয়েনাকে শেষবার ‘দো অউর দো প্যায়ার দো’ সিনেমায় দেখা গেছে। তবে বক্স অফিসে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি এই সিনেমা