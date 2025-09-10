‘বিগ বস’-এর শুটিংয়েও হামলার শঙ্কায় বাড়ল সালমানের নিরাপত্তা

ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস ১৯’-এর সেটে বলিউড অভিনেতা সালমান খানের নিরাপত্তা বাড়ানো হলো। অতীতে পাওয়া হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুধু তা–ই নয়, এখন থেকে শুটিং চলাকালে আর কোনো লাইভ দর্শককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
সালমান খানের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু কড়াকড়ি নিয়ম চালু করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এন্ডেমল শাইন ইন্ডিয়া। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ঋষি নেগি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘গত দুই-আড়াই বছরে সালমান খানের নিরাপত্তা হুমকির কারণে আমরা বাড়তি ব্যবস্থা নিয়েছি। সালমান খান সেটে থাকলে কোনো দর্শককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শোতে কারা আসছে, সে ব্যাপারেও খুব কড়া নিয়ম রয়েছে। স্থায়ী, অস্থায়ী বা সরবরাহকারী—যাঁকেই নিয়োগ দেওয়া হোক না কেন, সবার অতীত রেকর্ড কঠোরভাবে যাচাই করছি।’
নেগি আরও বলেন, ‘আমাদের কর্মী বাহিনীতে প্রায় ৬০০ জন কাজ করেন। দিনে তিন শিফটে, টানা ২৪ ঘণ্টা কাজ চলে। এখানে নারীদেরও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব আছে। কনটেন্ট সিকিউরিটি হোক বা ব্যবস্থাপনা—আমরা একেবারেই আপস করি না।’
শুধু সেটেই নয়, সালমান খান নিজেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়িয়েছেন। ২০২৪ সালের অক্টোবরে তিনি দুবাই থেকে একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনেছেন। একই সঙ্গে বাসভবনের বারান্দায়ও বুলেটপ্রুফ কাচ লাগিয়েছেন।
বর্তমানে ‘বিগ বস’-এর ১৯তম আসর প্রচারিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি জিওহটস্টার এবং কালার্স টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে