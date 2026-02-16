নিমন্ত্রণপত্র ফাঁস! উদয়পুরে বিয়ে করছেন রাশমিকা–বিজয়

দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল, কিন্তু কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। অবশেষে সেই জল্পনাই যেন সত্যি হতে চলেছে—দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় জুটি বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়ানো আমন্ত্রণপত্র এবং ঘনিষ্ঠ সূত্রের তথ্য মিলিয়ে এখন প্রায় নিশ্চিত ধরা হচ্ছে, এই বহুল আলোচিত তারকা–বিয়ের আয়োজন।
বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসা
দুজনের পরিচয় ২০১৭ সাল থেকে। একসঙ্গে কাজ করতে করতেই বন্ধুত্ব। এরপর ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতা—এমনটাই বলছে ঘনিষ্ঠ মহল। পর্দায় তাঁদের জুটি যেমন দর্শকের কাছে জনপ্রিয় ছিল, তেমনি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে।
২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে হায়দরাবাদে বিজয়ের বাড়িতে খুবই ব্যক্তিগত পরিসরে তাঁদের বাগ্দান সম্পন্ন হয়। যদিও সে সময় কোনো ছবি বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশ করা হয়নি।
উদয়পুরে অন্তরঙ্গ আয়োজন
সম্প্রতি ফাঁস হওয়া আমন্ত্রণপত্রে বিয়ের তারিখ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি। সূত্রের দাবি, রাজকীয় আবহের জন্যই বেছে নেওয়া হয়েছে রাজস্থানের ঐতিহাসিক শহর উদয়পুর। তবে বিয়েটি হবে খুব সীমিত পরিসরে—পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনের হাতে গোনা কিছু মানুষই থাকবেন অতিথির তালিকায়।
খবর অনুযায়ী, ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান। বিশেষত্ব হলো বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতায় থাকবে তেলুগু ও কুর্গি—দুই পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন।
হায়দরাবাদে তারকাখচিত রিসেপশন
বিয়ের পরের ধাপ, হায়দরাবাদে বড় পরিসরে হবে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। আমন্ত্রণপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে তাজ কৃষ্ণ হোটেলে, আগামী ৪ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায়।
বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় তেলুগু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সব বড় তারকার উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বলিউডের বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে খবর। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এই জুটিকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে।
আমন্ত্রণপত্রেই ইঙ্গিত
ফাঁস হওয়া বিবাহোত্তর সংবর্ধনার কার্ডে ‘ভিডি’ আদ্যক্ষর এবং ফুলেল নকশা ভক্তদের মধ্যে রোমাঞ্চ বাড়িয়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত দুজনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো নিশ্চিত ঘোষণা আসেনি, তবে আমন্ত্রণপত্র ও সাম্প্রতিক চলাফেরা দেখে অনেকেই মনে করছেন—এবার আর গুঞ্জন নয়, সত্যিই নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন এই জনপ্রিয় জুটি।
ভক্তদের অপেক্ষা
দক্ষিণি সিনেমায় অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রির কারণে বিজয়–রাশমিকা জুটির জনপ্রিয়তা অনেক দিন ধরেই তুঙ্গে। তাই তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও সব সময় আলোচনার কেন্দ্রেই ছিল। এখন সবাই অপেক্ষা করছেন—কবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেরাই সুখবরটি জানাবেন।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে