শামিম আকবর আলী। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

সন্তানের সামনেই অভিনেত্রীকে হেনস্তা

বিনোদন ডেস্ক

রাস্তায় শারীরিক হেনস্থার শিকার হন অভিনেত্রী শামিম আকবর আলী। এ সময় সঙ্গে তাঁর কন্যাসন্তান থাকলেও অটোচালকের কাছে হেনস্তার শিকার হন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী নিজেই এ ঘটনা জানিয়েছেন।
মুম্বাইয়ের মিরা রোডে নিজের পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় এক অটোরিকশাচালকের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন অভিনেত্রী শামিম আকবর আলী। ঘটনাটি ঘটে ১ নভেম্বর বিকেলে। অভিযোগ পাওয়ার পর কাশিমিরা থানায় মামলা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শামিম ২০২১ সালের চলচ্চিত্র ‘ইন দ্য মান্থ অব জুলাই’–এর মাধ্যমে পরিচিতি পান। তিনি জানিয়েছেন, বেলা দেড়টা নাগাদ মেয়েকে স্কুল থেকে নিতে গিয়ে এই ঘটনাটি ঘটে। মিড-ডে পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি চালককে বলি স্কুলের সামনে রিকশা থামাতে। তখনই সে রেগে গিয়ে আমাকে গালাগাল শুরু করে। বলে, আমি কেন এখানে রিকশা থামাতে বলেছি। সে তখন ভাড়াটা তৎক্ষণাৎ দিতে বলে, কারণ তার নাকি তাড়া ছিল। আমি মেয়েকে কোলে তুলে একই রিকশায় উঠে পড়ি, আর বলি আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে।’

শামিমের অভিযোগ, বাসার গেটের কাছে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। তাঁর মেয়ে তখন অন্য দিকে ছোট্ট একটা ঘুরে যাওয়ারঅনুরোধ জানায়, কিন্তু তিনি অন্য রিকশায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক সেই সময়, তিনি রিকশা থেকে নামার আগেই চালক নাকি আচমকা হিংস্র হয়ে ওঠে।

‘সে হঠাৎ পেছনে ফিরে আমার ডান হাত ধরে তা মচকে দেয়। তখন আমার মেয়ে ঠিক আমার পাশে বসে ছিল’, বলেন অভিনেত্রী।
ঘটনার পর শামিম সরাসরি কাশিমিরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন। পুলিশ তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছে এবং অভিযুক্ত চালকের রিকশার নম্বর সংগ্রহ করেছে। কাশিমিরা থানার এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, ‘তদন্ত শুরু হয়েছে, অভিযুক্ত চালককে শনাক্ত ও খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।’

