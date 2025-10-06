খান পরিবারে নতুন সদস্য, ৫৮ বছরে কন্যার বাবা আরবাজ

বলিউডের আলোচিত খান পরিবারে এসেছে নতুন অতিথি। এই পরিবারের সবচেয়ে বড় তারকা সালমান খান আবার চাচা, আর এক কালের আলোচিত চিত্রনাট্যকার সেলিম খান হয়েছেন দাদা। খান পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র আরবাজ খান ৫৮ বছর বয়সে কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন।
গতকাল রোববার সকালে মুম্বাইয়ের পিডি হিন্দুজা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন আরবাজের স্ত্রী শুরা খান। মা ও মেয়ে দুজনই সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে। খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই বলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী এই পরিবারকে ঘিরে ভক্ত ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসেন আরবাজ। তাঁর স্ত্রী ৪২ বছর বয়সী হেয়ারস্টাইলিস্ট শুরা খান। বয়সে ১৫ বছরের ব্যবধানসহ নানা কারণে বিয়ের সময় নানা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তাঁরা। তবে সব কটাক্ষ উপেক্ষা করে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করেছেন দুজন। আর এবার তাঁদের ঘরে এল প্রথম সন্তান।
শুরাকে গত বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল ভোরে জন্ম নেয় তাঁদের কন্যাসন্তান।
আরবাজ-শুরা দম্পতির এ খুশির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পানভেল ফার্মহাউস থেকে মুম্বাইয়ে ফিরতে শুরু করেন সালমান খান।
দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু
শুরা খানের সঙ্গে পরিচয় হয় আরবাজের ‘পাটনা শুক্লা’ সিনেমার শুটিং সেটে । মাত্র ৯ মাসের পরিচয়ের পর তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে ১৯৯৮ সালে ঘর বাঁধেন আরবাজ। সেই সংসারে জন্ম নেয় আরহান খান নামে এক পুত্র। টানা ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটে ২০১৭ সালে। শুরা খানেরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে।
খান পরিবারে খুশির হাওয়া
গত বছর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, বাবা হতে যাচ্ছেন আরবাজ। অবশেষে চলতি বছরের জুনে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরবাজ নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি বাবা হতে যাচ্ছি। আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি। এটা আমাদের জীবনের অন্যতম আনন্দের সময়। আমরা নতুন সদস্যকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় আছি।’ আরও যোগ করেছিলেন, ‘আমাদের সন্তানকে ভালোবাসা ও যত্নে বড় করতে চাই। একজন দায়িত্বশীল বাবা হিসেবে যা করা দরকার, সব করব।’