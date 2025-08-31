কমলিনী মুখার্জি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

কষ্ট পেয়ে সিনেমা ছেড়ে দেন কমল হাসান-মোহনলালের নায়িকা

বিনোদন ডেস্ক

তেলেগু সিনেমার একসময়ের জনপ্রিয় মুখ কমলিনী মুখার্জি হঠাৎ ইন্ডাস্ট্রি ছাড়ার ঘোষণা দেন, যা ভক্তদের বিস্মিত করে। শূন্য দশকের শুরুতে ‘আনন্দ’, ‘স্টাইল’ ও ‘গোদাবরী’র মতো ছবিতে অভিনয় করে তিনি দ্রুত দর্শকের মন জয় করেছিলেন। শুধু তেলেগু নয়, মালয়ালম, তামিল, হিন্দি ও বাংলা সিনেমাতেও ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। ২০১৪ সালে রামচরণ ও কাজল আগরওয়াল অভিনীত ‘গোবিন্দুডু আন্দরিভাডেল’ ছিল তাঁর শেষ তেলেগু ছবি।

কেন তেলেগু সিনেমা ছাড়লেন কমলিনী
সম্প্রতি ‘ডি-টকস’ পডকাস্টে এই অভিনেত্রী খোলাখুলি জানিয়েছেন, কেন তিনি তেলেগু ইন্ডাস্ট্রি থেকে দূরে সরে যান। তাঁর ভাষায়, যদিও ছবিটির শুটিং অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ, তবে শেষ পর্যন্ত নিজের চরিত্র নিয়ে তিনি খুব একটা স্বস্তি পাননি।

কমলিনী বলেন, ‘ইউনিট বা সহ-অভিনেতাদের কারণে নয়, সবাই খুব সহযোগিতাপূর্ণ ছিলেন; কিন্তু  আমার চরিত্র যেভাবে শেষমেশ পর্দায় এসেছে, সেটি নিয়ে আমি স্বস্তি পাইনি। কোনো ঝগড়া বা দ্বন্দ্ব ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম, তাই কিছুদিনের জন্য তেলেগু সিনেমা থেকে পিছিয়ে আসি।’

তবে কারও প্রতি কোনো অভিমান তাঁর নেই বলে জানিয়েছেন ৪১ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, ‘কখনো কখনো আমরা ভাবি, কোন দৃশ্য খুব ভালো হয়েছে; কিন্তু পরিচালক মনে করেন তা প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেনি। আমাদের সেটি জানানো হয় না। আমার ক্ষেত্রে এটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি, যা আমাকে আঘাত করেছিল। তখন মনে হলো অন্য ভাষায় কিছু চেষ্টা করি।’

সিনেমা ছাড়ার পর জীবন
তেলেগু ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরে আসার পর কমলিনী কাজ করেছেন তামিল ছবি ‘ইরাইভি’ ও ২০১৬ সালের মালায়ালম সুপারহিট ‘পুলিমুরুগান’-এ। তিনি অভিনয় করেছেন কমল হাসান, চিরঞ্জীবী, নাগার্জুনা ও মোহনলালের মতো তারকাদের সঙ্গেও।

কিন্তু ধীরে ধীরে আলোঝলমল দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ও বৈবাহিক জীবনকে প্রাধান্য দেন। এখন আর তিনি নিয়মিত অভিনয়ে নেই। তবে ভক্তদের কাছে এখনো মনে আছে তাঁর পর্দায় ভরাট উপস্থিতি আর স্মরণীয় চরিত্রগুলো।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম

