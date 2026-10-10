ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে তারকারা, শাবানা আজমি থেকে নাসিরউদ্দিন শাহ কে কী বলেছেন

ভারতের তরুণদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (সিজেপি) আন্দোলন ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই আন্দোলন এখন শিক্ষা খাতের অনিয়ম, তরুণদের ভবিষ্যৎ এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। আজ দিল্লির যন্তর মন্তরে দেওয়া হয়েছে বিক্ষোভের ডাক। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সরব হয়েছেন চলচ্চিত্রজগতের একাধিক পরিচিত মুখ। কেউ সরাসরি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন, কেউ আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।
শাবানা আজমি, নাসিরউদ্দিন শাহের সংহতি
ভারতীয় চলচ্চিত্রের দুই বরেণ্য অভিনেতা শাবানা আজমি ও নাসিরউদ্দিন শাহের অংশগ্রহণ আন্দোলনটিকে বাড়তি আলোচনায় এনেছে। ২ অক্টোবর মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কে আয়োজিত সমাবেশে যোগ দেন শাবানা আজমি। ভোটাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে নাগরিকদের সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রতিবাদ করার অধিকারও অক্ষুণ্ন থাকা উচিত।
একই সমাবেশে নাসিরউদ্দিন শাহের উপস্থিতিও নজর কাড়ে। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের সঙ্গে তাঁর আলিঙ্গনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। শাবানা আজমি ও নাসিরউদ্দিন শাহ—দুজনই দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করে আসছেন। এবারও তাঁদের উপস্থিতি আন্দোলনের প্রতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংহতির দিকটি সামনে এনেছে।
সমাবেশে শুধু অভিনয়শিল্পীরাই ছিলেন না। নির্মাতা বিশাল ভরদ্বাজ, সংগীতশিল্পী বিশাল দাদলানি ও অভিনেতা অতুল কুলকার্নিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
প্রকাশ রাজ ও ধ্রুব রাঠির উপস্থিতি
আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্বে আলোচনায় এসেছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। ৮ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্কে সিজেপির আয়োজিত বিক্ষোভে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। সেখানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।
বেঙ্গালুরুর কর্মসূচিতে প্রকাশ রাজের উপস্থিতি আন্দোলনটির ভৌগোলিক বিস্তারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সমর্থন নিয়েও আলোচনা বাড়িয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তারকাদের সমর্থন
আন্দোলনের প্রতি সংহতি শুধু সমাবেশে উপস্থিত থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও কয়েকজন তারকা প্রতিবাদের ভিডিও ও বক্তব্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম মিন্ট–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিয়া মির্জা ও কঙ্কনা সেনশর্মা শাবানা আজমির শেয়ার করা প্রতিবাদের ভিডিও পুনরায় পোস্ট করেন। রিচা চাড্ডা, টুইঙ্কল খান্না, জোয়া আখতার, শিবানী আখতার, তারা শর্মা সালুজা ও সাবা পাতৌদিও ওই ভিডিওর মন্তব্য বিভাগে প্রতিক্রিয়া জানান।
আগেও শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা
ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের সঙ্গে তারকাদের সম্পৃক্ততা অবশ্য নতুন নয়। জুলাইয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময়ও কয়েকজন পরিচিত মুখ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অভিনেতা রিতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া দেশমুখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণদের সমর্থনে বক্তব্য দেন। রিতেশের বক্তব্যে তরুণদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা উঠে আসে।
অভিনেত্রী ভূমি পেড়নেকরও শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানান। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের পর তিনি শিক্ষার্থীদের দাবির দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। নির্মাতা ও অভিনেত্রী নন্দিতা দাসও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে বক্তব্য দেন। তাঁর অবস্থানের মূল কথা ছিল, মানুষ যেন একত্র হতে পারে, নিজেদের কথা বলতে পারে এবং অন্যের বক্তব্যও শুনতে পারে—গণতন্ত্রের জন্য এমন পরিবেশ জরুরি।
জুলাইয়ের ওই আন্দোলনে শাবানা আজমি ও প্রকাশ রাজও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরে অক্টোবরে মুম্বাইয়ের সমাবেশে শাবানা আজমির উপস্থিতি দেখিয়েছে, আন্দোলনটির প্রতি তাঁর সমর্থন এক দিনের কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ ছিল না।
ইন্ডিয়া টুডে, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে