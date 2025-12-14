‘বিয়ে না করলেও আমাদের বাগদান হয়েছে’

‘ধুরন্ধর’ ছবি দিয়ে এখন আলোচনায় অর্জুন রামপাল। এরই মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নতুন খবর জানালেন অভিনেতা। সম্প্রতি রিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পডকাস্ট শোতে অর্জুন জানান, বাগদান সেরেছেন তিনি।
গ্যাব্রিয়েলা ডিমিট্রিয়েডসের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই প্রেম করছেন অর্জুন। রিয়াকে অভিনেতা তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে অকপটে জানান। একই সঙ্গে মুখ খোলেন তাঁর প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলাও।
কথায় কথায় তাঁদের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বলেন, ‘আমাদের দুজনের বাগদান হয়ে গেছে। এই প্রথমবার এই নিয়ে আমরা মুখ খুললাম। তবে আমরা বিবাহিত নই তো কী হয়েছে? ভবিষ্যতে কী হবে তা কি বলা যায়?’
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুল শুধরে নিয়ে অর্জুন বলেন, ‘তবে বিয়ে না করলেও আমাদের বাগদান হয়ে গেছে।’ যা শুনে রিয়া রীতিমতো অবাক হয়ে যান।
গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে অর্জুনের প্রায় ছয় বছরের সম্পর্ক। এই সম্পর্কে জড়ানোর আগে অর্জুন গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন মডেল মেহর জেসিয়ার সঙ্গে, ১৯৯৮ সালে। সেই বিয়ে থেকে দুই সন্তান রয়েছে অর্জুন ও মেহরের। মাহিকা রাম্পাল ও মাইরা রামপাল। কিন্তু সেই বিয়ে ২০১৯ সালে ভেঙে যায়। ওই বছর থেকেই গ্যাব্রিয়ালের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান অর্জুন।
এর আগে অভিনেতার বাগদানের খবর চাউর হয়েছিল, কিন্তু তখন এ বিষয়ে কথা বলেননি তিনি। অবেশেষে নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন, জীবনের নতুন অধ্যায়ের কথা।
এনডিটিভি অবলম্বনে