মৃত্যুর দৃশ্যের শুটিয়ের পর অভিনেত্রীর মৃত্যু

কন্নড় ও তামিল টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ, অভিনেত্রী নন্দিনী সিএম আর নেই। মাত্র ২৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত সোমবার বেঙ্গালুরুতে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্প্রতি একটি ধারাবাহিকে অন-স্ক্রিন মৃত্যুদৃশ্যের শুটিং শেষ করার পর তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘিরে তীব্র শোক ও আলোড়ন তৈরি হয়েছে।
নন্দিনী সিএম কন্নড় ও তামিল টিভি দর্শকদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি জীবা হুভাগিদে, সংঘর্ষ ও নীনাদে না–সহ একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।
মৃত্যুদৃশ্যের পর বাস্তব জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি
জানা গেছে, তামিল ধারাবাহিক ‘গৌরী’–তে নন্দিনীর চরিত্রকে বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। ওই ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্যের শুটিংয়ের কিছুদিন পরই বাস্তব জীবনেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেন অভিনেত্রী।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনেই আত্মহত্যা করেন নন্দিনী সিএম। এই ঘটনায় তাঁর পরিবার, সহকর্মী ও ভক্ত গভীর শোকাহত।
বিয়ে নিয়ে চাপ ও মানসিক অবসাদের কথা
ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নন্দিনীর ওপর বিয়ের জন্য চাপ ছিল, কিন্তু মানসিকভাবে তিনি তখন সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পাশাপাশি তিনি মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
তবে নন্দিনীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি পুলিশ। তদন্ত চলছে, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে।
শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সহকর্মীদের বেঙ্গালুরু সফর
নন্দিনীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তামিল টিভি ইন্ডাস্ট্রির একাধিক শিল্পী বেঙ্গালুরুতে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।
সহশিল্পী স্বেতা নন্দিনীর স্মৃতিচারণা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তা লেখেন। তিনি লেখেন—‘নন্দিনী… শান্তিতে ঘুমাও। তুমি কখনোই আমাকে এই ছবিগুলো বা মুহূর্তগুলো শেয়ার করতে দিতে না। আজ ভাবতেই পারিনি, সেটে বলা তোমার সেই সহজ কথাগুলো এমন বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়ে থাকবে।’
স্বেতা আরও লেখেন, শুটিংয়ের ফাঁকে তাঁরা একসঙ্গে হাসতেন, মেকআপ রুমে গল্প করতেন, রিল বানাতেন, নানা স্মৃতি তৈরি করতেন। তিনি লেখেন—‘আমাদের কর্মক্ষেত্রই ছিল আমাদের জীবনের বড় একটা অংশ। অন-স্ক্রিনে আমরা ছিলাম সাথ্যা আর দুর্গা, আর অফ-স্ক্রিনে আমার প্রতি তোমার সেই ছোট্ট অধিকারবোধটা কত মিষ্টি ছিল। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসতাম, যতটা পারি সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। তবু তুমি জীবনের সবচেয়ে কঠিন পথটা বেছে নিলে। এই ক্ষতি আমাদের হৃদয় আর কর্মক্ষেত্র—সবকিছুই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।’
নন্দিনী সিএম কে ছিলেন
নন্দিনী সিএম তখন তামিল ধারাবাহিক ‘গৌরী’–তে কাজ করছিলেন। ওই ধারাবাহিকে তিনি কানাকা ও দুর্গা—এই দুই ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিষ পান করে মৃত্যুর দৃশ্যটি ছিল তাঁর অভিনীত চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।