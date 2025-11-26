বিয়েতে নাচতে শাহরুখ, সালমান, দীপিকারা কে কত নেন

তারকারা বিয়েতে পারফর্ম করেন—এটা নতুন ঘটনা নয়। বলিউড তো বটেই, হলিউড তারকারাও আজকাল ভারতের শিল্পপতিদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে পারফর্ম করার জন্য আসছেন। এখন উদয়পুরে বসেছে শিল্পপতি রাজু মন্টেনার মেয়ে নেত্রা মন্টেনার বিয়ের আসর। বিয়ের আসরে রণবীর সিং, জাহ্নবী কাপুর থেকে অনেকেই নেচেছেন। তবে এই প্রথম নয়; প্রায়ই ‘হাই প্রোফাইল’ বিয়েতে নাচেন বলিউড তারকারা। এসব অনুষ্ঠান থেকে কে কত পারিশ্রমিক পান?
ক্যাটরিনা কাইফ
দ্রুতগতির নাচের জন্য পরিচিত ক্যাটরিনা এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত তারকা। একটি অনুষ্ঠানে নাচতে নেন প্রায় ৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
শাহরুখ খান
‘বলিউডের বাদশাহ’ শাহরুখ খান অনুষ্ঠান মাতাতে নেন প্রায় ৩ কোটি রুপি। তাঁর উপস্থিতিই অনেক সময় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে, সেটা বলাই বাহুল্য।
অক্ষয় কুমার
মঞ্চে প্রাণবন্ত পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত অক্ষয় কুমার। খুব কম হলেও তিনিও মাঝেমধ্যে পারফর্ম করেন বিয়ের অনুষ্ঠানে। এ জন্য তিনি নেন প্রায় ২ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
হৃতিক রোশন
বলিউডের অন্যতম সেরা নৃত্যশিল্পী হিসেবে খ্যাত হৃতিক রোশন একটি অনুষ্ঠানে নাচার জন্য নেন প্রায় ২ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
সালমান খান
সালমান খান বিয়েতে নাচার জন্য নেন প্রায় ২ কোটি রুপি। তবে তাঁকে বিয়েতে খুব একটা পারফর্ম করতে দেখা যায় না।
আলিয়া ভাট
সৌন্দর্য ও সাবলীলতা দিয়ে অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা আনেন আলিয়া ভাট। তবে বিয়ের পরে সেভাবে তাঁকে দেখা যায় না। যদিও অনন্ত আম্বানির বিয়েতে স্বামী রণবীর কাপুরের সঙ্গে নেচেছিলেন। নাচ বা পারফরম্যান্সের জন্য তাঁর পারিশ্রমিক প্রায় ১ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
দীপিকা পাড়ুকোন
দীপিকার নাচ দেখতে কে না ভালোবাসে। মাতৃত্বকালীন বিরতিতে থাকায় অনেক দিনই দেখা নেই অভিনেত্রীর। তবে আগে মাঝেমধ্যেই তিনি পারফর্ম করতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এ জন্য তিনি নেন প্রায় ১ কোটি রুপি।
জাগরণডটকম অবলম্বনে